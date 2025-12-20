Final Fantasy VII Remake Intergrade: Kann Nintendos neue Konsole mit PS5 und Xbox mithalten?

Switch 2 zeigt starke Performance im Vergleich zu PS4, PS5 und Xbox bei FF7 Remake.

Digital Foundry hat die Demo von Final Fantasy 7 Remake auf verschiedenen Plattformen analysiert und dabei die Versionen für Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox miteinander verglichen.

Im Fokus der Untersuchung standen die visuelle Qualität, die Performance sowie die technische Umsetzung in unterschiedlichen Modi. Besonders interessant ist die Switch-2-Version, die sowohl im Docked- als auch im Handheld-Modus getestet wurde.

Die Analyse zeigt deutliche Unterschiede in der Bildqualität, den Texturen und der Beleuchtung. Während die PS5-Version mit HDR und hoher Bildschärfe überzeugt, liefert die Switch 2 ein Ergebnis, das überraschend nah an die Performance-Variante der PS5 heranreicht – allerdings mit einer Limitierung auf 30fps.

Damit bestätigt sich der Eindruck aus den frühen Trailern, dass die Switch 2 technisch deutlich stärker ist als ihr Vorgänger und Final Fantasy VII Remake Intergrade in einer Qualität darstellen kann, die bisher für Nintendo-Hardware nicht möglich war.

Die PS4-Version fällt im Vergleich durch schwächere Texturen und geringere Bildschärfe auf, während die Xbox-Demo solide Ergebnisse liefert.