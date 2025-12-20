Final Fantasy VII Remake Intergrade: Kann Nintendos neue Konsole mit PS5 und Xbox mithalten?

29 Autor: , in News / Final Fantasy VII Remake Intergrade
Übersicht
Image: Square Enix

Switch 2 zeigt starke Performance im Vergleich zu PS4, PS5 und Xbox bei FF7 Remake.

Digital Foundry hat die Demo von Final Fantasy 7 Remake auf verschiedenen Plattformen analysiert und dabei die Versionen für Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox miteinander verglichen.

Im Fokus der Untersuchung standen die visuelle Qualität, die Performance sowie die technische Umsetzung in unterschiedlichen Modi. Besonders interessant ist die Switch-2-Version, die sowohl im Docked- als auch im Handheld-Modus getestet wurde.

Die Analyse zeigt deutliche Unterschiede in der Bildqualität, den Texturen und der Beleuchtung. Während die PS5-Version mit HDR und hoher Bildschärfe überzeugt, liefert die Switch 2 ein Ergebnis, das überraschend nah an die Performance-Variante der PS5 heranreicht – allerdings mit einer Limitierung auf 30fps.

Damit bestätigt sich der Eindruck aus den frühen Trailern, dass die Switch 2 technisch deutlich stärker ist als ihr Vorgänger und Final Fantasy VII Remake Intergrade in einer Qualität darstellen kann, die bisher für Nintendo-Hardware nicht möglich war.

Die PS4-Version fällt im Vergleich durch schwächere Texturen und geringere Bildschärfe auf, während die Xbox-Demo solide Ergebnisse liefert.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Final Fantasy VII Remake Intergrade

29 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Lostforlive 8090 XP Beginner Level 4 | 20.12.2025 - 13:07 Uhr

    Ich bin schon gespannt was ich alles auf dem Ally X spielen kann. Nachdem das Christkind da war wird ordentlich getestet 😊

    0

Hinterlasse eine Antwort