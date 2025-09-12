Final Fantasy VII Remake Intergrade: Komplette Remake-Trilogie für alle Plattformen bestätigt

Square Enix hat offiziell bestätigt, dass Final Fantasy VII Remake Intergrade am 22. Januar 2026 für Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und Xbox auf PC erscheinen wird. Damit erweitert sich die Verfügbarkeit des Spiels deutlich, nachdem es bislang nur auf PlayStation 5 und PC über Steam sowie den Epic Games Store erhältlich war.
Doch die Ankündigung geht noch weiter: Die gesamte Final Fantasy VII Remake Trilogie, bestehend aus Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy VII Rebirth und dem finalen dritten Teil, wird auf allen großen Plattformen veröffentlicht.
Spieler auf Switch 2, Xbox Series X|S, Xbox PC, PlayStation 5, Steam und dem Epic Games Store dürfen sich damit auf ein umfassendes Erlebnis freuen. Mit dieser Entscheidung stellt Square Enix sicher, dass die Neuinterpretation des Klassikers einem noch größeren Publikum zugänglich gemacht wird.
Die Veröffentlichung von Final Fantasy VII Remake Intergrade markiert den Start einer breiten Plattform-Offensive für Square Enix und verspricht ein neues Kapitel für alle Fans von Cloud, Aerith, Tifa und Sephiroth.
Sehr geil. 😍 Danke für die Info. 👍🏻✌🏻
haben die aus einem Spiel drei Teile gemacht?
lol
Ich blicke erst jetzt, dass das nicht das ganze Spiel ist.
Geplant waren ursprünglich sogar mehr. Aber ja, drei Vollpreistitel + DLCs.
Ju, Anfangs waren 5 geplant, wenn ich das noch richtig im Kopf hab
Ja, sowas hab ich auch im Kopf. Ich bleibe dabei: Alles über 1 ist schwachsinnig.
Funktionierte beim Original schließlich auch ^^
Muss gestehen, mich stört nicht mal, dass sie nun drei daraus machen. Eher wie sie es machen, das hat mit dem Original nur noch so wenig gemein..
Dazu dieser Quatsch, dass man jeden Teil wieder bei Null anfängt, wieso kann man seinen Fortschritt im Jahre 2025 noch immer nicht mitnehmen? ./hack hatte das bereits Anfang der 2000er..
Ja, ich hab bisher außer der Optik nichts gesehen, was mir da gefällt. Und die ist mir nicht wichtig, ich finde, das Original sieht noch gut genug aus.
Das mit dem Fortschritt ist einer der Gründe, weshalb es schwachsinnig ist. Es gab praktisch drei Möglichkeiten. Ein Spiel, mehrere Spiele mit übergreifendem Fortschritt und die schlechteste Alternative.
Der übergreifende Fortschritt hätte wohl zu viel Mehrarbeit bedeutet.
Es hat paar schöne Momente, vorallem zwischen den Maincharas, aber halt so viel unnötigen Kram und Sachen, die überhaupt nicht in den Kanon des Originals passen.
Hab Rebirth bisher nicht weitergespielt weil recht schnell Lust verloren.. aber da geht, wie ich bisher gesehen hab, der Kram so weiter..
Bin deswegen ja gespannt wie sie das in drei machen werden, ob die Trilogie was eigenes ist oder es sich noch durch Twist (wo ich schon paar Ideen hab) doch noch in die Zeitlinie des Originals einfügt.
Sollte ja eigentlich nicht so viel Aufwand machen mit dem übergreifenden Spielstand. Items, Level, Ausrüstung usw. fertig..
Wenn SE vor overleveling Angst hatte, hätten sie einfach Levelgrenze einbauen können und gut. Part 1 bis 30, Part 2 bis 60-70 und Part 3 bis 99.
So denkst du dir halt beim spielen, wozu groß Leveln, wozu Nebenquest machen, wenn du davon eh nichts mitnehmen kannst..
Sehr gute Entscheidung.🙌
Sehr gut das sich Square Enix von den Fesseln von Sony gelöst hat. Die Exklusivität hat sich finanziell nicht gelohnt und sie wollen nicht weiter Verluste machen.
Sehr gute Entscheidung, für die Spieler natürlich Top.
Attila Hildmann, bist du es?
Sind Fakten, sonst würde Square Enix nicht Multiplattform gehen😜
https://www.xboxdynasty.de/news/final-fantasy-vii-remake/square-enix-exklusiv-angebote-nicht-mehr-vertretbar/
So viel zu deinem Quatsch Kommentar.
Das gefällt den Exklusivspieljüngern wohl nicht 😎.
Ja absolut. Square Enix geht ja nicht ohne Grund Multiplattform. Gefällt halt nicht jedem der Grund.
Kannst du mir den Text rauskopieren? Kann nirgends was davon im Artikel finden. Danke
Weiter unten sind zwei Links. Ist super, am Ende gewinnen die Spieler.
Ist halt BS.
Aber das am Ende alle Spieler gewinnen stimme ich dir zu. Ist ein schöner Satz. ✌️
Bald kannst du es dann auch spielen, btw, Final Fantasy VII Crisis Core gibt’s aktuell im Sale für 24€. Das spielt vor FFVII~
Ah cool ok, danke dir 👍
Na dann zeig mal die Quelle in denen square von Verlusten spricht oder ist das nur wieder gefühlter Fakt.
https://www.xboxdynasty.de/news/final-fantasy-xvi/nur-500-000-spiele-in-eineinhalb-jahren-verkauft/comment-page-2/
https://www.xboxdynasty.de/news/final-fantasy-xvi/hohe-erwartungen-an-verkaufszahlen-nicht-erfuellt/comment-page-1/
Das sind zwei Artikel die ich gefunden habe. Umsonst gehen sie nicht Multiplattform.
Stark, zwei Artikel von XD, in denen dazu nichts drin steht. Also hast du nichts.
Das Steht leider nichts davon, dass man Verluste mit FF7 gemacht hat. Nur das Sie eine andere erwartungshaltung hatten. Auch fehlt mir der Part wo drin steht, dass Yoshinori Kitase persönlich sich stark gemacht hat, Sony mit an Board zu holen damit FF7 remake verwirklicht werden kann und im Gegenzug Sony dafür die Zeitexclusive vorgeschlagen hat.
Final Fantasy 16 hat sich in einem Monat so oft verkauft auf playstation 5 wie Indiana Jones nach 2 Monaten spieler hatte.
Ich denke mal das die verkaufszahlen Zahlen nicht so schlecht sind.
Man vergisst ja auch immer das Square sehr viel Geld von Sony bekommen hat.
Das ist es halt, die Verkaufszahlen waren von beiden Teilen hoch, jedoch hat SE utopische Vorstellungen von ü30 Mio gehabt als Monster Hunter world. Das ist übrigens der Grund, weshalb sie nun Multi bzw auch die Xbox bedienen. Muli waren sie ja vorher schon.
Alles andere wäre ja auch ein Witz. Da hätten sie sicherlich millionen weniger Exemplare auf Switch und Xbox verkauft, wenn die Kunden auf gut Glück hätten hoffen müssen, dass sie keine PS brauchen um in Jahren ein Spiel zu beenden…
Sehr gute Neuigkeiten, dass es bekräftigt wird.
Na dann, Zack (nicht der..) Rebirth gibt’s schließlich schon.
Bin gespannt, wann es dann erste Infos zum dritten geben wird. TGS vll.
Cool, dass sie das Original FFVII als Pre Order beilegen. Besser wäre trotzdem ein Discount vor Release.. Das Spiel ist 6 Jahre alt wenn es für XB und Switch erscheint und wurde auf Steam und PS4 schon zig mal in Sales angeboten.
Dagegen lässt sich nichts sagen, war lange überfällig, gut dass sie sich von Sony gelöst haben.
Meinst die Xbox bringt die fehlenden Millionen, damit SE ihre utopischen 20 – 25 Mio Verkäufe bekommen ?
Hoffentlich kaufen es die Xbox spieler auch.
Wird sich zeigen, massig werden es definitiv nicht werden. Das Spiel gab’s halt schon jahrelang für PC und PS.
Gibt ja auch genug Leute, die Multiplattform unterwegs sind.
Freu mich riesig über den Release, kaufen werd ich es maximal für Sale Preis von 20-25€ bezahle sicher nicht nochmal Vollpreis für ein Spiel, das ich bereits 2020 gespielt habe.
Für SE wird es sich aber sicherlich rentieren. Paar Kunden haben oder nicht haben 🤷
Die Xbox spielt leider in japan keine Rolle.
Der Markt ist aber der größte für Spiele wie Final fantasy oder dragon Quest.
Meinerseits können sie sich verpissen, ich habe mir andere Spieleserien in den 2000ern gesucht.
Das sie jetzt halt mit Multiplattform ankommen weil sie merken das es nicht reicht nur eine Plattform anzusprechen.