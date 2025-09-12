Final Fantasy VII Remake Intergrade: Komplette Remake-Trilogie für alle Plattformen bestätigt

Schluss, Aus, Feierabend @ Sony! Square Enix bringt Final Fantasy VII Remake Intergrade sowie die gesamte Remake-Trilogie auf alle großen Plattformen – inklusive Nintendo Switch 2 und Xbox.

Square Enix hat offiziell bestätigt, dass Final Fantasy VII Remake Intergrade am 22. Januar 2026 für Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und Xbox auf PC erscheinen wird. Damit erweitert sich die Verfügbarkeit des Spiels deutlich, nachdem es bislang nur auf PlayStation 5 und PC über Steam sowie den Epic Games Store erhältlich war.

Doch die Ankündigung geht noch weiter: Die gesamte Final Fantasy VII Remake Trilogie, bestehend aus Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy VII Rebirth und dem finalen dritten Teil, wird auf allen großen Plattformen veröffentlicht.

Spieler auf Switch 2, Xbox Series X|S, Xbox PC, PlayStation 5, Steam und dem Epic Games Store dürfen sich damit auf ein umfassendes Erlebnis freuen. Mit dieser Entscheidung stellt Square Enix sicher, dass die Neuinterpretation des Klassikers einem noch größeren Publikum zugänglich gemacht wird.

Die Veröffentlichung von Final Fantasy VII Remake Intergrade markiert den Start einer breiten Plattform-Offensive für Square Enix und verspricht ein neues Kapitel für alle Fans von Cloud, Aerith, Tifa und Sephiroth.