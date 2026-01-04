Final Fantasy VII Remake Intergrade: Landet in nur 18 Tagen auf Xbox und Switch 2

Der große Final Fantasy‑Knaller erreicht endlich die Xbox und Nintendo Switch 2.

Final Fantasy VII Remake Intergrade sorgt mit seinem bevorstehenden Launch auf Xbox Series X/S und Switch 2 in nur 18 Tagen für Aufsehen.

Ihr erlebt Final Fantasy VII Remake Intergrade damit erstmals auf Xbox und Switch 2, was den Titel in eine neue Phase seiner Veröffentlichungsgeschichte führt.

Final Fantasy Remake Series Director Naoki Hamaguchi’s 2026 erklärte: „Die Veröffentlichung von Final Fantasy Remake Integrated für Switch 2 und Xbox Series ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg zum letzten Kapitel der Trilogie. Wir hoffen, dass die FFVII-Fangemeinde weiter zusammenwächst, wenn sich noch mehr Spieler weltweit diesem Abenteuer anschließen.“ „Mit tiefem Respekt vor dem Original geschaffen, freuen wir uns darauf, diese Remake-Reihe gemeinsam mit Spielern auf der ganzen Welt fortzusetzen.“

Die Umsetzung erweitert die Reichweite des Spiels und bringt die bekannte Mischung aus actionlastigen Kämpfen, atmosphärischem Worldbuilding und charakterzentrierter Story auf zwei zusätzliche Plattformen.

Final Fantasy VII Remake Intergrade wird damit zu einem der markantesten Multiplattform‑Releases der kommenden Wochen, während die verbleibenden 18 Tage bis zum Launch die Spannung weiter steigern.

Wer von euch freut sich auch schon auf Final Fantasy VII Remake Intergrade auf der Xbox bzw. Switch 2 spielen zu können?