Final Fantasy VII Remake Intergrade: Landet in nur 18 Tagen auf Xbox und Switch 2

Final Fantasy VII Remake Intergrade sorgt mit seinem bevorstehenden Launch auf Xbox Series X/S und Switch 2 in nur 18 Tagen für Aufsehen.
Ihr erlebt Final Fantasy VII Remake Intergrade damit erstmals auf Xbox und Switch 2, was den Titel in eine neue Phase seiner Veröffentlichungsgeschichte führt.
Final Fantasy Remake Series Director Naoki Hamaguchi’s 2026 erklärte: „Die Veröffentlichung von Final Fantasy Remake Integrated für Switch 2 und Xbox Series ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg zum letzten Kapitel der Trilogie. Wir hoffen, dass die FFVII-Fangemeinde weiter zusammenwächst, wenn sich noch mehr Spieler weltweit diesem Abenteuer anschließen.“
„Mit tiefem Respekt vor dem Original geschaffen, freuen wir uns darauf, diese Remake-Reihe gemeinsam mit Spielern auf der ganzen Welt fortzusetzen.“
Die Umsetzung erweitert die Reichweite des Spiels und bringt die bekannte Mischung aus actionlastigen Kämpfen, atmosphärischem Worldbuilding und charakterzentrierter Story auf zwei zusätzliche Plattformen.
Final Fantasy VII Remake Intergrade wird damit zu einem der markantesten Multiplattform‑Releases der kommenden Wochen, während die verbleibenden 18 Tage bis zum Launch die Spannung weiter steigern.
Wer von euch freut sich auch schon auf Final Fantasy VII Remake Intergrade auf der Xbox bzw. Switch 2 spielen zu können?
22 Kommentare AddedMitdiskutieren
Man nimmt Abstand von der Exklusivität auf nur einer Konsole und das find ich gut.
Solange die Qualität passt? Gerade auf dem PC macht Square nicht selten miserable Arbeit beim porten… darum kauf ich mir grundsätzlich keine Square Games mehr auf dem PC, und nur noch selten auf Konsole.
Mein erstes und einziges Final Fantasy war 9 auf Playstation 1. Das war auch echt Mega und Final Fantasy 10 habe ich bei einem Kumpel gespielt auch sehr unterhaltsam aber irgendwie ist die Priorität für mich auf andere Spiele übergegangen und deswegen bin ich nicht mehr so für Final Fantasy zu haben . Blicke da auch irgendwie nicht mehr durch bei den ganzen Sachen die es mittlerweile gibt😅
Ja, coole Sache. Hat lange genug gedauert. Ich werde es auf alle Fälle spielen auf Xbox. Vermutlich aber nicht zum direkt zum Release. Die Demo habe ich mir auch noch nicht genauer angeschaut.
Ich fand es Mega gut….kannte allerdings FF7 vorher gar nicht.
Muß unbedingt den 2 Spielen, allerdings schreckt mich der Umfang noch etwas ab.
Das Original FFVII zählt, zu recht wie ich finde, zu den besten Spielen aller Zeiten. Sollte mann als geneigter gamer definitiv mal ausprobieren. Mann darf sich natürlich nicht von der angestaubten Technik abschrecken lassen. Das Remake macht seine Aufgabe als Neuinterpretation auch sehr gut.
Bin da zwiegespalten… Das FF7 Remake Verfehlt teilweise total die Tonalität des OG FF7
Habe mir die Demo auf die Switch2 geladen. Ist krass wie gut das da auf dem kleinen Kästchen läuft und aussieht. Ist quasi die PS4-Pro Variante für die Hosentasche.