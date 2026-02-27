Final Fantasy VII Remake Intergrade: Launch auf Xbox, Switch 2 und PC war extrem positiv

Nach dem Launch von Final Fantasy VII Remake Intergrade auf Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und Xbox auf PC beschreibt Naoki Hamaguchi die ersten Ergebnisse als äußerst positiv. Er hebt hervor, dass das Spiel auf digitalen Plattformen weit oben rangiert und physische Editionen bei großen Händlern vergriffen seien.
Für ihn zeigen diese Zahlen klar, dass der Titel einen starken Einstand auf beiden Systemen hingelegt hat. Besonders auffällig sei, dass trotz der Vorliebe vieler Nintendo‑Spieler für physische Versionen auch die digitalen Verkäufe überzeugend ausgefallen seien.
Final Fantasy VII Remake Intergrade habe weltweit eine starke Präsenz, was zu zufriedenstellenden Ergebnissen auf globaler Ebene geführt habe.
Hamaguchi betont zudem, wie offen Microsoft und Nintendo den Weg für die FFVII‑Marke auf ihren Plattformen gestaltet hätten. Microsoft habe Präsentationsmöglichkeiten für die zukünftige Ausrichtung der Reihe geschaffen und Einladungen zu Formaten wie dem Xbox‑Podcast ausgesprochen.
Nintendo wiederum habe gemeinsam mit dem Team ein eigenes Launch‑Event im Nintendo Store in New York organisiert. Für Hamaguchi war diese Unterstützung ein deutliches Zeichen dafür, wie willkommen die Reihe bei beiden Partnern sei.
Auf die Frage nach dem Entwicklungsstand des dritten Teils der Trilogie erklärt Hamaguchi, dass sich die Spieler auf weitere Fortschritte freuen dürften. Er verweist darauf, dass seine Aussage zum erneuten Einsatz von Unreal Engine 4 für Diskussionen gesorgt habe und zeigt sich überrascht über das große Interesse an technischen Details.
Gleichzeitig macht er deutlich, dass viele die Unterschiede zwischen Unreal Engine 4 und Unreal Engine 5 nicht im Detail kennen und die Wahl der Engine daher oft anders wahrgenommen werde, als sie im Entwicklungsalltag tatsächlich wirkt.
Super Sache! Nur wenn es sich rentiert, werden weitere Titel Multiplatform kommen 👍🏻
Hab es noch vor mir, super dass es überall gut aufgenommen wurde.
Na ja ich warte jetzt noch bis Teil 3 rauskommt und kaufe mir dann die Complete Edition mit allen 3 Teilen.
Ist zwar noch nicht angekündigt, dass sowas kommt aber so ein Bundle ist zu 95% sicher.
Genauso mache ich es ebenfalls. 👌
Gutes game ohne Frage.
Das hätte SE schon viel früher haben können. Sie haben sich aber lieber von Sony kaufen lassen und sich langfristig damit selbst geschadet. Zum Glück haben sie diesen Irrweg komplett verlassen.
Na, ist doch toll, wenn es auch auf den anderen Plattformen gut ankommt.
Ich hatte es bereits auf der PS4/5 gespielt und freue mich nun den Titel auf meiner Series X zu spielen. Schön, dass im Juni der zweite Ableger der Remake-Trilogy folgt.
es wurde auch endlich Zeit diese Spielereihe ist einfach ein Must-Have