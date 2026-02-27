Final Fantasy VII Remake Intergrade: Launch auf Xbox, Switch 2 und PC war extrem positiv

Final Fantasy VII Remake Intergrade erreichte laut Naoki Hamaguchi einen starken und extrem positiven Start auf den neuen Plattformen.

Nach dem Launch von Final Fantasy VII Remake Intergrade auf Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und Xbox auf PC beschreibt Naoki Hamaguchi die ersten Ergebnisse als äußerst positiv. Er hebt hervor, dass das Spiel auf digitalen Plattformen weit oben rangiert und physische Editionen bei großen Händlern vergriffen seien.

Für ihn zeigen diese Zahlen klar, dass der Titel einen starken Einstand auf beiden Systemen hingelegt hat. Besonders auffällig sei, dass trotz der Vorliebe vieler Nintendo‑Spieler für physische Versionen auch die digitalen Verkäufe überzeugend ausgefallen seien.

Final Fantasy VII Remake Intergrade habe weltweit eine starke Präsenz, was zu zufriedenstellenden Ergebnissen auf globaler Ebene geführt habe.

Hamaguchi betont zudem, wie offen Microsoft und Nintendo den Weg für die FFVII‑Marke auf ihren Plattformen gestaltet hätten. Microsoft habe Präsentationsmöglichkeiten für die zukünftige Ausrichtung der Reihe geschaffen und Einladungen zu Formaten wie dem Xbox‑Podcast ausgesprochen.

Nintendo wiederum habe gemeinsam mit dem Team ein eigenes Launch‑Event im Nintendo Store in New York organisiert. Für Hamaguchi war diese Unterstützung ein deutliches Zeichen dafür, wie willkommen die Reihe bei beiden Partnern sei.

Auf die Frage nach dem Entwicklungsstand des dritten Teils der Trilogie erklärt Hamaguchi, dass sich die Spieler auf weitere Fortschritte freuen dürften. Er verweist darauf, dass seine Aussage zum erneuten Einsatz von Unreal Engine 4 für Diskussionen gesorgt habe und zeigt sich überrascht über das große Interesse an technischen Details.

Gleichzeitig macht er deutlich, dass viele die Unterschiede zwischen Unreal Engine 4 und Unreal Engine 5 nicht im Detail kennen und die Wahl der Engine daher oft anders wahrgenommen werde, als sie im Entwicklungsalltag tatsächlich wirkt.