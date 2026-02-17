Final Fantasy VII Remake Intergrade: Multiplattform ohne Abstriche

Naoki Hamaguchi, Director der Final Fantasy VII Remake Trilogie, hat in einem neuen Interview mit Automaton bestätigt, dass der PC die führende Entwicklungsplattform für das gesamte Projekt ist. Das bedeutet, dass die dritte Episode der Reihe von Anfang an multiplattform entsteht – ohne Kompromisse bei der technischen Qualität.
Hamaguchi erklärt, dass die Entscheidung bewusst getroffen wurde, um die Serie langfristig breiter aufzustellen und sicherzustellen, dass alle Versionen auf demselben technischen Fundament basieren. Dadurch soll verhindert werden, dass einzelne Plattformen gegenüber anderen zurückfallen.
PS5 Pro braucht gezielte Optimierung
Interessant ist auch Hamaguchis Einschätzung zur kommenden PS5 Pro. Er bezeichnet die Hardware als „mid range“ System, das zwar zusätzliche Leistung bietet, aber eigene Optimierungsarbeit erfordert, um das volle Potenzial auszuschöpfen. Die Entwickler wollen sicherstellen, dass die Pro Version sichtbar profitiert, ohne dass andere Plattformen darunter leiden.
Multiplattform ohne Abstriche
Durch den PC als Lead Plattform soll die dritte Episode der Remake Saga technisch konsistent bleiben. Hamaguchi betont, dass die Multiplattform Veröffentlichung keine Abstriche bedeutet – im Gegenteil, sie ermögliche eine stabilere und flexiblere Entwicklung.
Die Aussagen geben einen klaren Hinweis darauf, wie Square Enix die Zukunft der FF7 Reihe sieht: breiter, technisch einheitlicher und weniger abhängig von einer einzelnen Konsole.
Sehr gut. 👍🏻 Bin gespannt auf den 3. Teil des Final Fantasy VII Remakes. 🙂
Das sollte Standard sein und keine Marketing-Tool.
Wenn ich was verkaufe, verkaufe ich es in bestmöglicher Qualität – alles andere ist nur Cashgrab.
Und wenn ich ein Produkt auf einer Plattform nicht ordentlich ausliefern kann, dann muss ich es bleiben lassen.
Naja PC ist halt durch die Hardwaremöglichkeiten fast immer besser. Xbox und PS haben relativ alte Hardware xbox xsx, die S nicht viel besser als die Xone, die xsx ist jetzt schon 6 Jahre alt und PS5 Pro ist nur ein kleinwenig besser, meistens jedoch identisch obwohl neuer. Ich erwarte da eigentlich immer ein Grafikdowngrade.
Ein Downgrade gegenüber dem PC ist ja alternativlos, das geht ja nicht anders. Aber mir schwebt da so ein wenig das Cyberpunk Fiasko vor Augen, als man etwas auf der Xbox One verkauft hat (um mehr Umsatz zu machen), das dort nicht funktioniert hat. Da meine ich eben, soll man es sein lassen, anstatt Müll zu veröffentlichen, mit dem man noch ein paar Euros mehr verdienen kann. Dass das Standard sein sollte, hat CDPR ja dann recht deutlich zu spüren bekommen, als das Kartenhaus zusammengefallen war.
Was sagt uns das? Am besten direkt einen PC kaufen 😛
Aber das die Pro nur minimal besser ist stimmt so aber auch nicht ganz, die Pro ermöglicht es immerhin in den meisten Spielen den Quality Modus mit 60FPS spielen so können wo man auf der normalen PS5 oder SX noch wählen muss…..gute Auflösung, dafür misst FPS oder gute FPS aber dafür misst Auflösung. So wurde damals die Pro auch vermarktet…keine Kompromisse mehr eingehen zu müssen ob nun gute Auflösung oder FPS.
Ob das auch umgesetzt wird am Ende, liegt auch zum größten Teil am Entwickler und wie er optimiert.
Der PC als Lead? Also bei den beiden ersten Remake Teilen hatte ich doch ziemlich heftige Stutter Probleme. Und da war ich kein Einzelfall.
„Hamaguchis Einschätzung zur kommenden PS5 Pro“
Ist das nun nur ungünstig formuliert oder ist das Interview doch schon sehr alt? Oder war es nur Einbildung, dass die PS5 Pro schon längst erhältlich ist?
Da fehlt wohl das Wort „Version“.
Die ersten beiden Teile sind grandios.
Kann kaum den 3ten und finalen Teil erwarten.
Werde wohl auf die Kollektion warten und dann alle in einem Rutsch durchzocken, wirklich toll dass sie alle Teile auf allen Plattformen bringen.
Heißt übersetzt das es zu Release schlecht optimiert sein wird.
Ist halt alles Marketinggewäsch
So sollte das alles sein. Mal schauen ob sie es am Ende auch wirklich so umsetzen 😉
Hoffe das es auf Switch 2 gut aussehen wird.