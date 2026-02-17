Final Fantasy VII Remake Intergrade: Multiplattform ohne Abstriche

Naoki Hamaguchi, Director der Final Fantasy VII Remake Trilogie, hat in einem neuen Interview mit Automaton bestätigt, dass der PC die führende Entwicklungsplattform für das gesamte Projekt ist. Das bedeutet, dass die dritte Episode der Reihe von Anfang an multiplattform entsteht – ohne Kompromisse bei der technischen Qualität.

Hamaguchi erklärt, dass die Entscheidung bewusst getroffen wurde, um die Serie langfristig breiter aufzustellen und sicherzustellen, dass alle Versionen auf demselben technischen Fundament basieren. Dadurch soll verhindert werden, dass einzelne Plattformen gegenüber anderen zurückfallen.

PS5 Pro braucht gezielte Optimierung

Interessant ist auch Hamaguchis Einschätzung zur kommenden PS5 Pro. Er bezeichnet die Hardware als „mid range“ System, das zwar zusätzliche Leistung bietet, aber eigene Optimierungsarbeit erfordert, um das volle Potenzial auszuschöpfen. Die Entwickler wollen sicherstellen, dass die Pro Version sichtbar profitiert, ohne dass andere Plattformen darunter leiden.

Multiplattform ohne Abstriche

Durch den PC als Lead Plattform soll die dritte Episode der Remake Saga technisch konsistent bleiben. Hamaguchi betont, dass die Multiplattform Veröffentlichung keine Abstriche bedeutet – im Gegenteil, sie ermögliche eine stabilere und flexiblere Entwicklung.

Die Aussagen geben einen klaren Hinweis darauf, wie Square Enix die Zukunft der FF7 Reihe sieht: breiter, technisch einheitlicher und weniger abhängig von einer einzelnen Konsole.