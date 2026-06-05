Final Fantasy VII Remake Intergrade: Part 3 soll beim Summer Game Fest gezeigt werden – Insider

Kurz vor dem Summer Game Fest gibt es neue Spekulationen rund um Final Fantasy VII Remake Part 3. Der bekannte Insider Nate the Hate geht davon aus, dass der nächste Teil der Remake-Trilogie während der Veranstaltung gezeigt wird.
Zunächst erklärte der Insider, dass er erwarte, Final Fantasy VII Remake Part 3 beim Summer Game Fest zu sehen. Wenig später präzisierte er seine Aussage jedoch und ergänzte, dass er gehört habe, dass das Spiel tatsächlich Teil der Show sein werde.
Damit bewegt sich die Aussage über eine reine Prognose hinaus und kann als Leak beziehungsweise Insiderbericht eingeordnet werden. Eine offizielle Bestätigung von Square Enix liegt derzeit allerdings nicht vor.
Das Summer Game Fest zählt zu den wichtigsten Gaming-Veranstaltungen des Jahres und wird am Freitag, den 6. Juni 2026, um 23:00 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt. Fans hoffen seit längerer Zeit auf erste konkrete Informationen zum Abschluss der Final-Fantasy-VII-Remake-Trilogie.
Bis zu einer offiziellen Ankündigung sollten die Informationen jedoch weiterhin als unbestätigtes Gerücht betrachtet werden.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da bin ich echt gespannt drauf in wie weit sich die Story zum Original ändert.
Freu mich.
Bin gespannt ob was dazu gezeigt wird. Würde mich freuen. 🙂
Nachdem ich Final Fantasy VII Remake gespielt habe, ist nun endlich Rebirth dran. 🥰
Das Summer Game Fest schaue ich mir an. 🙂
Wenn part. 3 erscheint werden ich lange mit FF7 beschäftigt sein.😅
Ich werde wohl part. 1 und 2 auch nochmals durchspielen bevor ich part. 3 beginne.
Müsste Part 2 endlich mal spielen 🫠
Können sie ruhig dann nächstes Jahr raushauen 👍.
Oh da darf man wohl gespannt sein.Hab mir das Remake auch endlich gekauft.
Jetzt geht es irgentwie gefühlt Schlag auf Schlag .
Seit Square Enix nicht mehr sich von Sony einschränken lässt haut der Publisher ganz schön raus .
Würde mich nicht einmal überraschen wenn es nicht nur bei einer einfachen Ankündigung bleibt .
Es könnte bereits auch schon ein richtiger Trailer mit Release Termin geben.
Ah stimmt ja.
Ist ja nicht mehr Playstation exklusiv.
Gott sei Dank .
Und es scheint ja auch richtig gut zu laufen für Square Enix .
Endlich können sie ihre Spiele so veröffentlichen wir sie es wollen .
Und was für eine Flut an spielen wir in nur ein paar Monaten alles bereits bekommen haben : Final Fantasy Pixel Collection , Final Fantasy 16 , Final Fantasy 7 Remake und jetzt Rebirth.
4 Spiele in unter einem Jahr und alles Titel die von Sony Durch exklusiv Verträge fern gehalten wurden.
Es würde mich nicht überraschen wenn Final Fantasy 7 Remake Part 3 in gar nicht so weiter Ferne mehr liegen würde als wir aktuell alle noch glauben.
Ein Release 2026 halte ich nach wie vor noch für möglich.