Final Fantasy VII Remake Intergrade: Part 3 soll beim Summer Game Fest gezeigt werden – Insider

Final Fantasy VII Remake Part 3 soll laut Insider beim Summer Game Fest dabei sein.

Kurz vor dem Summer Game Fest gibt es neue Spekulationen rund um Final Fantasy VII Remake Part 3. Der bekannte Insider Nate the Hate geht davon aus, dass der nächste Teil der Remake-Trilogie während der Veranstaltung gezeigt wird.

Zunächst erklärte der Insider, dass er erwarte, Final Fantasy VII Remake Part 3 beim Summer Game Fest zu sehen. Wenig später präzisierte er seine Aussage jedoch und ergänzte, dass er gehört habe, dass das Spiel tatsächlich Teil der Show sein werde.

Damit bewegt sich die Aussage über eine reine Prognose hinaus und kann als Leak beziehungsweise Insiderbericht eingeordnet werden. Eine offizielle Bestätigung von Square Enix liegt derzeit allerdings nicht vor.

Das Summer Game Fest zählt zu den wichtigsten Gaming-Veranstaltungen des Jahres und wird am Freitag, den 6. Juni 2026, um 23:00 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt. Fans hoffen seit längerer Zeit auf erste konkrete Informationen zum Abschluss der Final-Fantasy-VII-Remake-Trilogie.

Bis zu einer offiziellen Ankündigung sollten die Informationen jedoch weiterhin als unbestätigtes Gerücht betrachtet werden.