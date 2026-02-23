Final Fantasy VII Remake Intergrade: PC ist Lead-Plattform für Part 3

Final Fantasy VII Remake Part 3 setzt auf PC – Square Enix erklärt neue Plattform‑Entwicklung.

Square Enix hat offiziell bestätigt, dass PC die Lead‑Plattform für Final Fantasy VII Remake Part 3 sein wird.

Director Naoki‑Hamaguchi erklärte in einem neuen Statement, dass das Team seine gesamte technische Pipeline auf High‑End‑PC‑Hardware ausrichtet, bevor die Inhalte für Konsolen optimiert werden.

Hamaguchi beschreibt den Ansatz so: Man erstelle „3D‑Assets auf höchstem Qualitätsniveau basierend auf dem PC als Fundament, mit Fokus auf High‑End‑Umgebungen“, bevor man die Inhalte für Konsolen herunterskaliere. Er betont außerdem: „Unsere Philosophie wird sich für den dritten Teil nicht ändern.“

In der heutigen Gaming-Welt gehört das zum Standardprozess. Spiele werden immer erst auf Hi-End-PCs entwickelt und dann für die schwächere Hardware skaliert und – wenn es genug Ressourcen gibt – weiter optimiert.