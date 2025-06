Final Fantasy VII Remake Intergrade: Rollenspiel mit Xbox Play Anywhere-Unterstützung

Autor:, in / Final Fantasy VII Remake Intergrade

Seit über 35 Jahren begeistert die Final Fantasy-Reihe Millionen von Spieler mit beliebten Rollenspielabenteuern, die auf spektakulärer Grafik, höchst einfallsreichen Welten voller Geschichten, denkwürdigen Charakteren und technischer sowie spielerischer Innovation basieren. Damit ist die Final Fantasy-Reihe führend in der Branche und genießt weltweit großes Ansehen. Jeder Eintrag in die Hauptreihe

Damit ist die Final Fantasy-Reihe führend in der Branche und genießt weltweit großes Ansehen. Jeder Eintrag in die Hauptreihe ist ein komplett neues Erlebnis und ein idealer Einstieg in die Reihe. Insgesamt hat sich die Reihe weltweit über 200 Millionen Mal verkauft.

Als Teil der Multi-Plattform-Strategie von Square Enix und dem Ziel, Xbox-Fans mehr Spiele zu bieten, hat das Unternehmen angekündigt, dass Final Fantasy XVI inklusive Demo ab sofort digital mit Xbox Play Anywhere-Unterstützung für Xbox Series X|S und PC erhältlich ist.

Zudem erscheint diesen Winter Final Fantasy VII REMAKE INTERGRADE digital mit Xbox Play Anywhere-Unterstützung für Xbox Series X|S und PC. Mit dieser Ankündigung während des Xbox Games Showcase ist nun jeder Einzelspieler-Hauptteil der Final Fantasy-Reihe, sowie das von der Kritik gefeierte MMORPG Final Fantasy XIV Online, für Xbox Series X|S und PC erhältlich.

Final Fantasy XVI, der aktuellste Hauptteil der Final Fantasy-Reihe, ist digital für Xbox Series X|S und PC erhältlich. Es ist als Final Fantasy XVI Complete Edition mit den spannenden DLC-Kapiteln „Echoes of the Fallen“ und „The Rising Tide” zu einem vergünstigten Preis oder einzeln, als Basisspiel, DLC-Kapitel und Final Fantasy XVI Erweiterungspass, erhältlich.

Final Fantasy XVI unterstützt Xbox Play Anywhere und erlaubt den vollständigen Zugriff auf den Titel und Speicherstände auf Konsole, PC und Cloud. Damit gibt Final Fantasy XVI Spielern die Freiheit zu entscheiden, wann und wie sie sich als Clive auf einen Rachefeldzug mit temporeichen Kämpfen und bombastischen Esper-Duellen begeben möchten.

Beim Kauf einer der zwei Editionen gibt es folgende Spielgegenstände dazu: Blutschwert, Kämpferherz, Mutklinge, Cait-Sith-Talisman und die Notenrolle „Sixteen Bells“.

Die adrenalingeladene Final Fantasy XVI Demo ist derzeit ebenfalls zum Download für Xbox Series X|S verfügbar, und die Speicherdaten können auf die Vollversion übertragen werden. Spieler erleben den Anfang von Clives epischer Geschichte und erfahren mehr über seine Ambitionen und Ziele, indem sie die kostenlose Final Fantasy XVI Demo herunterladen.

Der Launch Trailer zu Final Fantasy XVI steht hier bereit:

Final Fantasy VII REMAKE INTERGRADE ist die erweiterte Version des ersten Teils des Final Fantasy VII Remake-Projekts und umfasst ein zusätzliches Kapitel, das zeitgleich zu den Ereignissen der Hautgeschichte spielt. In Final Fantasy VII REMAKE INTERGRADE erleben Spieler den ersten Akt des Kultspiels von 1997 als Cloud Strife, der legendäre Held, die tapferen Verbündeten um sich schart und die dystopische Stadt Midgar erkundet.

Dieses ausschlaggebende Kapitel gipfelt in einer dramatischen Flucht und ist der Beginn eines der legendärsten Abenteuer der Videospielgeschichte. Das Spiel hat sich weltweit über sieben Millionen Mal (physische und digitale Einheiten) auf PlayStation- und PC-Plattformen verkauft und feiert mit dieser Version das Debüt des Remake-Projekts auf einer Xbox-Plattform. Damit bietet es einem neuen Publikum die Gelegenheit, zum ersten Mal das „The Game Awards RPG of the Year“ 20201 zu erleben.

Der Ankündigungstrailer zu Final Fantasy VII REMAKE INTERGRADE ist hier zu sehen:

Final Fantasy VII REMAKE INTERGRADE erscheint diesen Winter für Xbox Series X|S und PC.