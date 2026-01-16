Final Fantasy VII Remake Intergrade: RPG zeigt Aerith und Sephiroth in zwei neuen Gameplay‑Videos

3 Autor: , in News / Final Fantasy VII Remake Intergrade
Image: Square Enix

In zwei Gameplay‑Videos zu Final Fantasy VII Remake Intergrade stehen Aerith und Sephiroth im Mittelpunkt.

FFVIIR Intergrade erscheint am 22. Januar 2026 endlich für Xbox und schon beim ersten Ansehen der beiden neuen, kurzen Gameplay‑Videos zu Final Fantasy VII Remake Intergrade wird deutlich, wie intensiv die Präsentation von Aerith und Sephiroth ausfällt.

Die gezeigten Sequenzen setzen auf starke Bildsprache, emotionale Momente und eine Inszenierung, die die Bedeutung beider Figuren innerhalb der erweiterten Fassung klar herausarbeitet.

Die neuen Szenen nutzen die technischen Verbesserungen von Intergrade, um Animationen, Lichtstimmungen und Umgebungsdetails noch stärker zur Geltung zu bringen. Dadurch wirken sowohl die ruhigen als auch die dramatischen Momente intensiver und zeigen, wie sorgfältig die Charakterdarstellung weiterentwickelt wurde.

  1. Vayne1986 29595 XP Nasenbohrer Level 4 | 16.01.2026 - 19:02 Uhr

    Danke für das Teilen der Videos. 💚
    Nur noch 6 Tage. 🥳 Freue mich auf Final Fantasy VII Remake Intergrade. ♥️

    1

