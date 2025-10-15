Final Fantasy VII Remake Intergrade: Square Enix verspricht emotionales Finale mit Part 3

Direktor Naoki Hamaguchi enthüllt auf der Brasil Game Show 2025 neue Details zur Entwicklung und zum Ende der Final Fantasy VII Remake-Trilogie.

Auf der Brasil Game Show 2025 sprach Game Director Naoki Hamaguchi über den aktuellen Entwicklungsstand von Final Fantasy VII Remake Part 3 und gab dabei neue Einblicke in das große Finale der gefeierten Trilogie.

Laut Hamaguchi war es eine bewusste Entscheidung, die Neuinterpretation des Kultklassikers in drei separate Titel aufzuteilen, um keine wichtigen Inhalte der ursprünglichen Geschichte zu verlieren. Das Team von Square Enix wollte sicherstellen, dass alle ikonischen Momente, Charaktere und Handlungsstränge des Originals vollständig und detailreich umgesetzt werden.

Der Director betonte, dass Final Fantasy VII Remake Part 3 ein emotionales und zufriedenstellendes Ende liefern wird, das sowohl langjährige Fans des Originals von 1997 als auch neue Spieler begeistern soll. Hamaguchi erklärte, dass die Handlung mit moderner Technologie und aktuellen Gameplay-Standards erzählt wird, ohne die Wurzeln des Klassikers aus den Augen zu verlieren.

Das Team sei überzeugt, dass der Abschluss der Trilogie „von allen geliebt werden“ wird und ein würdiges Finale für eines der bedeutendsten Rollenspiele der Videospielgeschichte bietet.

Darüber hinaus sprach Hamaguchi über den multiplattformbasierten Entwicklungsansatz. Final Fantasy VII Remake Part 3 wird nicht nur auf der PlayStation 6, sondern auch auf Xbox Next-Gen-Konsolen und voraussichtlich auf der Nintendo Switch 2 erscheinen.

Obwohl die Entwickler laut Hamaguchi bei der Xbox Series S auf Einschränkungen in der Speichernutzung gestoßen sind, habe das keine wesentlichen Auswirkungen auf den Entwicklungsprozess gehabt. Square Enix setzt auf spezialisierte Teams, die für jede Plattform separat arbeiten, um eine gleichwertige Spielerfahrung zu gewährleisten.