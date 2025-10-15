Final Fantasy VII Remake Intergrade: Square Enix verspricht emotionales Finale mit Part 3

Auf der Brasil Game Show 2025 sprach Game Director Naoki Hamaguchi über den aktuellen Entwicklungsstand von Final Fantasy VII Remake Part 3 und gab dabei neue Einblicke in das große Finale der gefeierten Trilogie.
Laut Hamaguchi war es eine bewusste Entscheidung, die Neuinterpretation des Kultklassikers in drei separate Titel aufzuteilen, um keine wichtigen Inhalte der ursprünglichen Geschichte zu verlieren. Das Team von Square Enix wollte sicherstellen, dass alle ikonischen Momente, Charaktere und Handlungsstränge des Originals vollständig und detailreich umgesetzt werden.
Der Director betonte, dass Final Fantasy VII Remake Part 3 ein emotionales und zufriedenstellendes Ende liefern wird, das sowohl langjährige Fans des Originals von 1997 als auch neue Spieler begeistern soll. Hamaguchi erklärte, dass die Handlung mit moderner Technologie und aktuellen Gameplay-Standards erzählt wird, ohne die Wurzeln des Klassikers aus den Augen zu verlieren.
Das Team sei überzeugt, dass der Abschluss der Trilogie „von allen geliebt werden“ wird und ein würdiges Finale für eines der bedeutendsten Rollenspiele der Videospielgeschichte bietet.
Darüber hinaus sprach Hamaguchi über den multiplattformbasierten Entwicklungsansatz. Final Fantasy VII Remake Part 3 wird nicht nur auf der PlayStation 6, sondern auch auf Xbox Next-Gen-Konsolen und voraussichtlich auf der Nintendo Switch 2 erscheinen.
Obwohl die Entwickler laut Hamaguchi bei der Xbox Series S auf Einschränkungen in der Speichernutzung gestoßen sind, habe das keine wesentlichen Auswirkungen auf den Entwicklungsprozess gehabt. Square Enix setzt auf spezialisierte Teams, die für jede Plattform separat arbeiten, um eine gleichwertige Spielerfahrung zu gewährleisten.
Bis zur Veröffentlichung des dritten Teils können sie ja noch Rebirth für Xbox bringen.
Tut es ja auch, zuerst kommt mal Teil 1 am 22/23. Januar 2026, Teil 2 Rebirth kommt auch 2026 danach. Und dann Ende des Jahres vielleicht Teil 3
Dann ist ja gut 👍.
Zumindest wird hier nicht sofort wieder die Series S an den pranger gestellt.
So geht es richtig. Separate Teams die sich um die jeweilige Plattform kümmern, anstatt aus Faulheit sofort die Schuld auf eine einzige Platform oder Konsole zu schieben.
Wukong ist mir da immer noch ein Dorn im Auge .
Die Series S an den pranger zu stellen , nur um einen 12 Monate exklusiv Deal mit Sony zu verschleiern hat mir dieses Studio wirklich mehr als unsympathisch werden lassen . Sowas ist einfach nur armselig .
Statt klar einen Zeit exklusiv Deal transparent zu kommunizieren , solche Stunts abzuziehen , sollte wirklich nicht auch noch mit einem Kauf belohnt werden.
Aber das ist nur meine Meinung
Da hat du vollkommen Recht, so kann man nicht mit zukünftiger Kundschaft umgehen.
Die sollen meine Series S in Ruhe lassen. Die hat niemanden etwas getan 😤
Sehe ich genauso .
Ich war 2020 so froh eine Series S zu bekommen und spiele immer sehr gerne darauf die aktuellen Games wie jetzt BF6 .
Dieses Series S gebashe ist wirklich nur armselig.
Ich fand es von Xbox sogar richtig smart sofort vom Start weg eine Kosten günstigere Alternative anzubieten und auf eine slim Variante komplett zu verzichten .
Wenn man da noch gegen hält das es Sony dagegen fast 3 Jahre lang nicht geschafft hatte jedem vorbesteller eine PS5 anzubieten , sie sogar noch ein schon an fremdscham grenzender „Glücksrad“ einbauen mussten weil sie einfach mit ihrer Produktion nicht hinter kamen , war Xbox einfach wesentlich vorausschauender unterwegs , und das trotz Pandemie
Brauch erstmal den ersten teil als Xbox Disc version ^^
Final Fantasy 1? 😀
Dann lieber gleich Final Fantasy 6. Der wird von vielen als bester Teil bezeichnet 😀
Habe ich für die PS1 noch eingeschweißt 😎
Das musikalische Intro von FF6 ist bis heute einfach nur legendär und ein absoluter Ohrwurm
Pft, von allen geliebt, hat schon bei Remake und Rebirth nicht funktioniert.
Für einige total geile Games, für andere komplett am Original vorbei und furchtbar.
Hock da irgendwie in der Mitte, die Story alla Kingdom Hearts ist kompletter Bullshit und man hat ein Spiel mit Fetch Quest und unnötigen Charas auf drei aufgebläht. Kampfsystem ist auch nur Augenwischerei ohne Tiefgang. Es hat trotzdem echt schöne Momente, besonders mit Cloud, Tifa und Aerith.
Versteh auch nicht wie Cissnei so overhypt wird und mehr Platz im dritten bekommen soll, wenn es nach einigen Fans geht. Wenn es eine Turk verdient hat mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, dann doch wohl Elena.. die wird immer sowas von vernachlässigt..
Bin ja gespannt was sie mit Reno machen werden, seine Synchrostimme ist ja leider von uns gegangen.. 😢
Durch seinen Tod war Renos Rolle in Rebirth schon so klein.
Das originale Final Fantasy 7 ist von der Optik am schlechtesten gealtert
Na komm , das Original FF7 ist jetzt auch schon fast 20 Jahre alt.
Aber es hat eben diesen absoluten Nostalgie Faktor , besonders wenn man es damals zum Original Release bereits auf der PS1 gespielt hat
Fast 30 wohl eher 🫣
Das Gameplay ist immer noch großartig und deutlich besser als das vom Remake.
Finde es schade, dass SE 7-9 so billig remastered hat. 7 hätte mit neuen Modellen und richtig überarbeiteten Hintergründe so viel mehr hermachen können..
Also wenn man ALLE glücklich machen will kommt entweder so ein „Wischi Waschi“ Ende raus ala FF7 Rebirth ODER es wird gar Multiple Enden geben um Jeden Fan theoretisch zufrieden stellen zu können was absolut Furchtbar wäre 😑
Muß Rebirth unbedingt noch spielen 😅 wann soll ich das nur alles machen.
Remake hat mir, als Neuling mit der Reihe, total gut gefallen.
Bin gespannt wie sich die Story vom Original unterscheidet. Ob Aerith weiterhin stirbt etc. Naja, erstmal gucken wie gut das Remake ist.
Also vorab:
Ich kenne mich mit Final Fantasy nicht aus, habe kein einziges gespielt.
Final Fantasy 7 soll eines der besten sein, habe ich gehört.
Das wurde vor einiger Zeit als Remake für PS5 veröffentlicht.
Jetzt soll es 2026 für Xbox kommen.
So weit, so gut.
Aber was ist jetzt Final Fantasy 7 Part2 und Part3?
Gab es die früher auch und sind Remakes oder sind das neue Spiele für ein Remake von einem früheren Teil??