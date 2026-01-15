Final Fantasy VII Remake Intergrade: Streamlined Progression Feature auch für PS5 und PC

zum Launch von Final Fantasy VII Remake Intergrade auf Xbox und Switch erhalten Spieler das Streamlined Progression Feature auch für Playstation 5 und PC.

Zum Launch von Final Fantasy VII Remake Intergrade auf Nintendo Switch 2 und Xbox erscheint nächste Woche ein Patch für die PS5‑ und PC‑Versionen, der das Spielerlebnis deutlich vereinfacht.

Die Aktualisierung führt das neue System namens Streamlined Progression ein, das euch während des gesamten Abenteuers spürbar unterstützt.

Im Mittelpunkt steht die Möglichkeit, HP und MP dauerhaft aufzufüllen, ohne auf Items oder Rastpunkte angewiesen zu sein. Diese Anpassung sorgt dafür, dass ihr euch stärker auf Kämpfe und Story konzentrieren könnt, ohne ständig Ressourcen zu managen.

Zusätzlich wird jeder Angriff automatisch mit 9.999 Schaden ausgeführt, was selbst harte Gegner zu kurzen Begegnungen macht und den Spielfluss beschleunigt.

Final Fantasy VII Remake Intergrade erhält damit eine Option, die besonders für Spieler geeignet ist, die die Geschichte ohne große Hürden erleben möchten.

Die neuen Features greifen nahtlos in das bestehende Kampfsystem ein und machen den Einstieg auf PS5 und PC zum Launch der neuen Plattformversionen noch zugänglicher.