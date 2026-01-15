Final Fantasy VII Remake Intergrade: Streamlined Progression Feature auch für PS5 und PC

Zum Launch von Final Fantasy VII Remake Intergrade auf Nintendo Switch 2 und Xbox erscheint nächste Woche ein Patch für die PS5‑ und PC‑Versionen, der das Spielerlebnis deutlich vereinfacht.
Die Aktualisierung führt das neue System namens Streamlined Progression ein, das euch während des gesamten Abenteuers spürbar unterstützt.
Im Mittelpunkt steht die Möglichkeit, HP und MP dauerhaft aufzufüllen, ohne auf Items oder Rastpunkte angewiesen zu sein. Diese Anpassung sorgt dafür, dass ihr euch stärker auf Kämpfe und Story konzentrieren könnt, ohne ständig Ressourcen zu managen.
Zusätzlich wird jeder Angriff automatisch mit 9.999 Schaden ausgeführt, was selbst harte Gegner zu kurzen Begegnungen macht und den Spielfluss beschleunigt.
Final Fantasy VII Remake Intergrade erhält damit eine Option, die besonders für Spieler geeignet ist, die die Geschichte ohne große Hürden erleben möchten.
Die neuen Features greifen nahtlos in das bestehende Kampfsystem ein und machen den Einstieg auf PS5 und PC zum Launch der neuen Plattformversionen noch zugänglicher.
In einer Woche ist es endlich soweit. 🥳 Freue mich Final Fantasy VII Remake Intergrade nach der Demo weiterzuspielen. ♥️ Die Features werde ich im ersten Spieldurchgang aber noch nicht nutzen. ✌🏻
Ok, solche Features geben mir nix!
Aber klar, für einige wird das sicherlich sinnvoll sein
Klar für die Leute, die nur die Story erleben wollen, ich bevorzuge doch immer den normalen Schwierigkeitsgrad am Anfang.
„Die Aktualisierung führt das neue System namens Streamlined Progression ein, das euch während des gesamten Abenteuers spürbar unterstützt.“
Ok? Also scheint ein Xbox Spieler mit einem einfachen Story-Spiel und einem eingängigen Kampfsystem überfordert zu sein?
Oder wie ist das zu verstehen?
Nope, sie wollen nur die Leute dazu bringen das Spiel „doch nochmal auf Xbox zu spielen/kaufen“ weil die Hürde so niedrig ist.
Dumm ist das nicht.
… Abgesehen davon kann der Spieler so auch die Macken des Kampfsystems umgehen. Ist halt weniger Aufwand.
Das hat doch damit überhaupt nichts zu tun. Ansonsten würde es auf den anderen Versionen nicht auch nachgeliefert werden.
Das richtet sich an Spieler, die nur gelegentlich spielen wollen/können und dann nicht ein halbes Jahr an einem Game sitzen wollen um es zu beenden.
Hmm das ist ja dann schon fast cheaten. Deaktiviert das dann die Achievements?
Streamlined Progression ist Irgendwie ein schöner Name für Cheats 😅
Genau richtig für mich spart man viel zeit 😅
Werde ich bei meinen ersten Run nicht nutzen .
Ich möchte es ersteinmal so spielen und erleben wie es gedacht ist.
Aber für spätere Runs sicherlich mal ein Blick wert.
Ich kann es kaum noch erwarten.