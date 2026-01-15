Final Fantasy VII Remake Intergrade: Streamlined Progression Feature auch für PS5 und PC

10 Autor: , in News / Final Fantasy VII Remake Intergrade
Übersicht
Image: Square Enix

zum Launch von Final Fantasy VII Remake Intergrade auf Xbox und Switch erhalten Spieler das Streamlined Progression Feature auch für Playstation 5 und PC.

Zum Launch von Final Fantasy VII Remake Intergrade auf Nintendo Switch 2 und Xbox erscheint nächste Woche ein Patch für die PS5‑ und PC‑Versionen, der das Spielerlebnis deutlich vereinfacht.

Die Aktualisierung führt das neue System namens Streamlined Progression ein, das euch während des gesamten Abenteuers spürbar unterstützt.

Im Mittelpunkt steht die Möglichkeit, HP und MP dauerhaft aufzufüllen, ohne auf Items oder Rastpunkte angewiesen zu sein. Diese Anpassung sorgt dafür, dass ihr euch stärker auf Kämpfe und Story konzentrieren könnt, ohne ständig Ressourcen zu managen.

Zusätzlich wird jeder Angriff automatisch mit 9.999 Schaden ausgeführt, was selbst harte Gegner zu kurzen Begegnungen macht und den Spielfluss beschleunigt.

Final Fantasy VII Remake Intergrade erhält damit eine Option, die besonders für Spieler geeignet ist, die die Geschichte ohne große Hürden erleben möchten.

Die neuen Features greifen nahtlos in das bestehende Kampfsystem ein und machen den Einstieg auf PS5 und PC zum Launch der neuen Plattformversionen noch zugänglicher.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Final Fantasy VII Remake Intergrade

10 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 29435 XP Nasenbohrer Level 4 | 15.01.2026 - 17:04 Uhr

    In einer Woche ist es endlich soweit. 🥳 Freue mich Final Fantasy VII Remake Intergrade nach der Demo weiterzuspielen. ♥️ Die Features werde ich im ersten Spieldurchgang aber noch nicht nutzen. ✌🏻

    0
  2. Banshee3774 140872 XP Master-at-Arms Bronze | 15.01.2026 - 17:05 Uhr

    Ok, solche Features geben mir nix!
    Aber klar, für einige wird das sicherlich sinnvoll sein

    0
  3. Katanameister 296820 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 15.01.2026 - 17:34 Uhr

    Klar für die Leute, die nur die Story erleben wollen, ich bevorzuge doch immer den normalen Schwierigkeitsgrad am Anfang.

    0
  4. APR ARTEMIS 11920 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 15.01.2026 - 17:42 Uhr

    „Die Aktualisierung führt das neue System namens Streamlined Progression ein, das euch während des gesamten Abenteuers spürbar unterstützt.“

    Ok? Also scheint ein Xbox Spieler mit einem einfachen Story-Spiel und einem eingängigen Kampfsystem überfordert zu sein?
    Oder wie ist das zu verstehen?

    1
    • Ash2X 310420 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 15.01.2026 - 18:10 Uhr
      Antwort auf APR ARTEMIS

      Nope, sie wollen nur die Leute dazu bringen das Spiel „doch nochmal auf Xbox zu spielen/kaufen“ weil die Hürde so niedrig ist.
      Dumm ist das nicht.

      … Abgesehen davon kann der Spieler so auch die Macken des Kampfsystems umgehen. Ist halt weniger Aufwand.

      0
    • buimui 444650 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 15.01.2026 - 18:19 Uhr
      Antwort auf APR ARTEMIS

      Das hat doch damit überhaupt nichts zu tun. Ansonsten würde es auf den anderen Versionen nicht auch nachgeliefert werden.

      Das richtet sich an Spieler, die nur gelegentlich spielen wollen/können und dann nicht ein halbes Jahr an einem Game sitzen wollen um es zu beenden.

      0
  5. Xbox117 49000 XP Hooligan Bezwinger | 15.01.2026 - 17:57 Uhr

    Hmm das ist ja dann schon fast cheaten. Deaktiviert das dann die Achievements?

    0
  6. Ash2X 310420 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 15.01.2026 - 18:08 Uhr

    Streamlined Progression ist Irgendwie ein schöner Name für Cheats 😅

    0
  8. JohnWick 79885 XP Tastenakrobat Level 4 | 15.01.2026 - 18:16 Uhr

    Werde ich bei meinen ersten Run nicht nutzen .
    Ich möchte es ersteinmal so spielen und erleben wie es gedacht ist.
    Aber für spätere Runs sicherlich mal ein Blick wert.
    Ich kann es kaum noch erwarten.

    0

Hinterlasse eine Antwort