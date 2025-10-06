Final Fantasy VII Remake Intergrade: Teil 3 wird von Multiplattform-Strategie nicht beeinträchtigt

12 Autor: , in News / Final Fantasy VII Remake Intergrade
Image: Square Enix

Square Enix bestätigt: Gleichzeitige Umsetzung auf mehreren Plattformen bremst Teil 3 der Final Fantasy VII Remake-Trilogie nicht aus.

Square Enix setzt die Multiplattform-Strategie für die Final Fantasy 7 Remake-Trilogie konsequent fort. Laut Angaben von Game Director Naoki Hamaguchi gegenüber Easy Allies wird die Entwicklung des dritten Teils durch die gleichzeitige Umsetzung auf mehreren Plattformen nicht beeinträchtigt.

Mit dem Release von Remake Intergrade auf Switch 2 und Xbox im kommenden Jahr hatte Square Enix bestätigt, dass die gesamte Trilogie plattformübergreifend erscheinen werde. Es ist noch offen, wann Rebirth für Switch 2 und Xbox veröffentlicht wird oder ob Teil 3 auf allen Plattformen gleichzeitig erscheint.

Hamaguchi betonte, dass bezüglich Teil 3 für jede Plattform eigene Teams zuständig sind, um eine reibungslose Entwicklung sicherzustellen.

Trotz der reibungslosen Entwicklung gibt es aber offenbar technische Hürden bei der Umsetzung für Xbox-Konsolen, die man zuvor auch schon von anderen Studios kannte.

„Was die Xbox-Version betrifft, sehen wir – wie viele andere Publisher auch – gewisse Probleme im Hinblick auf den begrenzten Arbeitsspeicher im Vergleich zu anderen Plattformen“, erklärte Hamaguchi.

  1. Vayne1986 15395 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 06.10.2025 - 13:32 Uhr

    Sehr gut. 👍🏻 Freue mich auf die Trilogie für die Xbox. ♥️

    0
  2. Katanameister 213080 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 06.10.2025 - 13:36 Uhr

    Das ist halt so, wenn man an etwas arbeitet kann nicht immer alles perfekt laufen, lernen sie aber bestimmt im Laufe der Zeit dank der Multiplattformstrategie 😉.

    0
  4. Nibelungen86 275800 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 06.10.2025 - 14:07 Uhr

    Die Switch 2 hat doch auch nur 8GB RAM, die Xbox Series S hat 10GB RAM.

    Sehr geil, dann muss man nicht Jahre warten und kann alle Titel direkt im Bündel hintereinander spielen 😁

    1
  5. Homunculus 273060 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 06.10.2025 - 14:24 Uhr

    Werden das schon hinbekommen.

    Müsste erstmal Rebirth weiterspielen, hab den Teil schon ewig, aber irgendwie sehr schnell die Lust daran verloren.

    0
    • JohnWick 74545 XP Tastenakrobat Level 2 | 06.10.2025 - 14:35 Uhr
      Antwort auf shadow moses

      Der Sony Weg hat sie endlich aufwachen lassen.
      Hoffen wir , das Square auf diesem Weg bleiben wird.

      0

