Final Fantasy VII Remake Intergrade: Teil 3 wird von Multiplattform-Strategie nicht beeinträchtigt

Square Enix setzt die Multiplattform-Strategie für die Final Fantasy 7 Remake-Trilogie konsequent fort. Laut Angaben von Game Director Naoki Hamaguchi gegenüber Easy Allies wird die Entwicklung des dritten Teils durch die gleichzeitige Umsetzung auf mehreren Plattformen nicht beeinträchtigt.
Mit dem Release von Remake Intergrade auf Switch 2 und Xbox im kommenden Jahr hatte Square Enix bestätigt, dass die gesamte Trilogie plattformübergreifend erscheinen werde. Es ist noch offen, wann Rebirth für Switch 2 und Xbox veröffentlicht wird oder ob Teil 3 auf allen Plattformen gleichzeitig erscheint.
Hamaguchi betonte, dass bezüglich Teil 3 für jede Plattform eigene Teams zuständig sind, um eine reibungslose Entwicklung sicherzustellen.
Trotz der reibungslosen Entwicklung gibt es aber offenbar technische Hürden bei der Umsetzung für Xbox-Konsolen, die man zuvor auch schon von anderen Studios kannte.
„Was die Xbox-Version betrifft, sehen wir – wie viele andere Publisher auch – gewisse Probleme im Hinblick auf den begrenzten Arbeitsspeicher im Vergleich zu anderen Plattformen“, erklärte Hamaguchi.
Sehr gut. 👍🏻 Freue mich auf die Trilogie für die Xbox. ♥️
Das ist halt so, wenn man an etwas arbeitet kann nicht immer alles perfekt laufen, lernen sie aber bestimmt im Laufe der Zeit dank der Multiplattformstrategie 😉.
Hoffe das Teil 2 noch vor dem dritten auf der Xbox erscheint 😀
Die Switch 2 hat doch auch nur 8GB RAM, die Xbox Series S hat 10GB RAM.
Sehr geil, dann muss man nicht Jahre warten und kann alle Titel direkt im Bündel hintereinander spielen 😁
Ich dachte die Switch 2 hat 12! GB RAM??
Ups, was verwechselt, 12 GB RAM, 9GB für Spiele und 3 GB für das Betriebssystem reserviert.
Remake geht über 40 Stunden, Rebirth über 80 und der dritte Teil wahrscheinlich noch länger. Weiß nicht, ob man die dann alle hintereinander weg spielen will.
🤷🏻♂️ ist aufjedenfall besser als Jahrelang zu warten.
Werden das schon hinbekommen.
Müsste erstmal Rebirth weiterspielen, hab den Teil schon ewig, aber irgendwie sehr schnell die Lust daran verloren.
Schön, dass sie den Multiweg gehen.
Der Sony Weg hat sie endlich aufwachen lassen.
Hoffen wir , das Square auf diesem Weg bleiben wird.
Warum sollte es das auch?