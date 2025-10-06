Final Fantasy VII Remake Intergrade: Teil 3 wird von Multiplattform-Strategie nicht beeinträchtigt

Square Enix setzt die Multiplattform-Strategie für die Final Fantasy 7 Remake-Trilogie konsequent fort. Laut Angaben von Game Director Naoki Hamaguchi gegenüber Easy Allies wird die Entwicklung des dritten Teils durch die gleichzeitige Umsetzung auf mehreren Plattformen nicht beeinträchtigt.

Mit dem Release von Remake Intergrade auf Switch 2 und Xbox im kommenden Jahr hatte Square Enix bestätigt, dass die gesamte Trilogie plattformübergreifend erscheinen werde. Es ist noch offen, wann Rebirth für Switch 2 und Xbox veröffentlicht wird oder ob Teil 3 auf allen Plattformen gleichzeitig erscheint.

Hamaguchi betonte, dass bezüglich Teil 3 für jede Plattform eigene Teams zuständig sind, um eine reibungslose Entwicklung sicherzustellen.

Trotz der reibungslosen Entwicklung gibt es aber offenbar technische Hürden bei der Umsetzung für Xbox-Konsolen, die man zuvor auch schon von anderen Studios kannte.

„Was die Xbox-Version betrifft, sehen wir – wie viele andere Publisher auch – gewisse Probleme im Hinblick auf den begrenzten Arbeitsspeicher im Vergleich zu anderen Plattformen“, erklärte Hamaguchi.