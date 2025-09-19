Final Fantasy VII Remake Intergrade: Trailer beleuchtet Midgar und Fraktionen

Die stählerne Metropole Midgar und seine Fraktionen stehen im Trailer zum ersten Teil von Final Fantasy VII Remake im Mittelpunkt.
Square Enix wird Final Fantasy VII Remake Intergrade am 26. Januar 2026 für Xbox Series X|S veröffentlichen.
Neben dem Remake ist auch der DLC Intergrade Bestandteil, mit Fokus auf den temperamentvollen Ninja Yuffie Kisaragi.
Vorbesteller erhalten sogar das Originalspiel von 1997, welches sie sofort spielen können. Einzelheiten finden interessierte Vorbesteller in dieser Meldung.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke für das Teilen des Videos. 👍🏻 Freue mich auf Final Fantasy VII Remake Intergrade. ♥️ Dauert leider immer noch 4 Monate. ✌🏻
Hoffentlich kommt bald der letzte Teil.
Eine der besten Reihen die es gibt.
Rechne nicht vor 2028 damit.
Eine Veröffentlichung in diesem Jahr wäre besser gewesen, mal sehen wann dann Rebirth kommt, eventuell Ende nächsten Jahres.
Wird aber schon ordentlich Werbung für gemacht, dabei ist es noch so lang hin.
Wenn man schon die Charas zeigt, könnte man auch alle Namen zuschreiben.
Shinra:
President Shinra, Rufus, Heidegger, Reeve, Hojo, Scarlet (<3) und Palmer.
Die Turks sind aber eh meine liebsten, besonders Reno und Rude. Mein allererstes Cosplay (im Jahre 2002) war von Reno Sinclair.
Schade, dass SE mal wieder Elena außen vorgelassen hat.. hat die ärmste nicht verdient.. dabei gehört sie zu den Main Turks dazu.
Bekomme gerade Bock das Ori FFVII auf XB weiterzuspielen. Hatte No Miss Run vor ner Weile begonnen, da muss man aber ständig Guide nebenbei offen haben. Gibt leider paar Missables im Spiel.
Hab es mal auf der PS5 in PSPlus gespielt. Nach etwa 10 Stunden hab ich es dann liegen lassen. Muss mal gucken ob es Xbox PlayAnywhere unterstützt, dann wird es evtl gekauft
Ja unterstützt Xbox PlayAnywhere.
Nice, Danke 👍🏻 Hätte auch einfach mal gucken können 😂 kommt direkt auf die Wunschliste