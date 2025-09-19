Final Fantasy VII Remake Intergrade: Trailer beleuchtet Midgar und Fraktionen

Erfahrt in einem neuen Trailer zu Final Fantasy VII Remake Intergrade mehr über die Welt Midgar und seine Fraktionen.

Die stählerne Metropole Midgar und seine Fraktionen stehen im Trailer zum ersten Teil von Final Fantasy VII Remake im Mittelpunkt.

Square Enix wird Final Fantasy VII Remake Intergrade am 26. Januar 2026 für Xbox Series X|S veröffentlichen.

Neben dem Remake ist auch der DLC Intergrade Bestandteil, mit Fokus auf den temperamentvollen Ninja Yuffie Kisaragi.

Vorbesteller erhalten sogar das Originalspiel von 1997, welches sie sofort spielen können. Einzelheiten finden interessierte Vorbesteller in dieser Meldung.