Final Fantasy VII Remake Intergrade: Weitere Remakes würden 4 bis 5 Spiele erfordern

Nächstes Jahr soll mit Final Fantasy VII Revelation die dreiteilige Final Fantasy VII Remake-Reihe vollendet werden. Von der offiziellen Ankündigung im Jahr 2015 bis zur Veröffentlichung des letzten Teils werden dann etwa 12 Jahre vergangen sein.
Natürlich wünschen sich Fans der beliebten Rollenspiel-Reihe neben neuen Ablegern auch Remakes zu weiteren ihrer Favoriten aus der Vergangenheit. Auch Square Enix soll Berichten zufolge mit diesem Gedanken spielen.
Dass das Unterfangen allerdings nicht so einfach ist wie sich so mancher vorstellt, unterstreicht jetzt Final Fantasy XIV Director und Producer Naoki Yoshida, besser bekannt als Yoshi-P. Seiner Ansicht nach würden neue Remakes aufgrund der umfangreichen Originalspiele sogar vier bis fünf Remake-Teile erfordern:
„Natürlich verstehe ich die Gefühle der Spieler, aber man muss das mal überdenken. Schaut euch mal Final Fantasy VI an, das ist so ein unglaublich umfangreiches Spiel. Der Umfang ist einfach gewaltig. Und das Gleiche gilt für andere Titel wie Final Fantasy VIII und Final Fantasy IX. Da gerade an der Final Fantasy VII-Reihe gearbeitet wird, ist es natürlich verständlich, dass die Leute nach Remakes anderer Titel fragen. Aber wenn wir diese anderen Titel neu auflegen würden, müssten wir sie wahrscheinlich in vier oder sogar fünf Teilen veröffentlichen.“
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Einfach ein vernünftiges Remake machen anstatt für die Show alles opfern und Blödsinn dazudichten wie bei FF7R?
Nur so eine Idee…Niemand hat gesagt man muss unbedingt ein ganz anderes Spiel draus machen.
So ein Blödsinn. Andere schaffen auch Remakes ohne vier bis fünf Mal kassieren zu wollen
den Blödsinn hatten sie doch auch bei FFVII gesagt, da war auch erst die Rede von 5 Teilen.
und mei mussten die bisher viele Füllsachen reinpacken.. einfach 1:1 wie das Original, nur in hübsch. da bleibt auch Platz für paar zusätzliche Sachen.
spiele zwar kein FF mehr aber hört sich für mich nach abkassieren an 🤔
Etwas übertriebene Ansicht, sie sollten sich mal Gedanken machen interessante Inhalte zu integrieren und nicht so viele Füllelemente.
Ich finde, sie sollten ein Remake von Chocobo Racing machen. Das könnten sie vielleicht mit zwei Vollpreisspielen (und jeweils vier DLCs) im Laufe von sieben bis neun Jahren schaffen.
Die KI hat doch schon tolle kurze Abschnitte gemacht. Es ist up to Date aber immer noch klassisch. Das würde ich mir wünschen. Man muss nichts aufblasen
Das hört sich einfach nur nach Remelken an.
Das hört sich einfach nur nach Remelken an. 💲💲💲
Gibt schon wieder enorme Ladeprobleme hier auf der Seite…
Bei dir auch? Da bin ich nicht alleine. 5 Minuten geht’s ohne Probleme, dann fängt es wieder an.
Jepp, manchmal dauert es etliche Minuten bis sich die Seite aufbaut. Dadurch anscheinend der doppelte Post. Das geht bei mir schon ein , zwei Tage so.