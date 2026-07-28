Final Fantasy VII Remake Intergrade: Weitere Remakes würden 4 bis 5 Spiele erfordern

Nächstes Jahr soll mit Final Fantasy VII Revelation die dreiteilige Final Fantasy VII Remake-Reihe vollendet werden. Von der offiziellen Ankündigung im Jahr 2015 bis zur Veröffentlichung des letzten Teils werden dann etwa 12 Jahre vergangen sein.

Natürlich wünschen sich Fans der beliebten Rollenspiel-Reihe neben neuen Ablegern auch Remakes zu weiteren ihrer Favoriten aus der Vergangenheit. Auch Square Enix soll Berichten zufolge mit diesem Gedanken spielen.

Dass das Unterfangen allerdings nicht so einfach ist wie sich so mancher vorstellt, unterstreicht jetzt Final Fantasy XIV Director und Producer Naoki Yoshida, besser bekannt als Yoshi-P. Seiner Ansicht nach würden neue Remakes aufgrund der umfangreichen Originalspiele sogar vier bis fünf Remake-Teile erfordern:

„Natürlich verstehe ich die Gefühle der Spieler, aber man muss das mal überdenken. Schaut euch mal Final Fantasy VI an, das ist so ein unglaublich umfangreiches Spiel. Der Umfang ist einfach gewaltig. Und das Gleiche gilt für andere Titel wie Final Fantasy VIII und Final Fantasy IX. Da gerade an der Final Fantasy VII-Reihe gearbeitet wird, ist es natürlich verständlich, dass die Leute nach Remakes anderer Titel fragen. Aber wenn wir diese anderen Titel neu auflegen würden, müssten wir sie wahrscheinlich in vier oder sogar fünf Teilen veröffentlichen.“