Final Fantasy VII Remake: Xbox-Ankündigung mit Final Fantasy XVI am Sonntag?

Ein Insider schürt die Hoffnung auf eine Ankündigung von Final Fantasy XVI und Final Fantasy VII Remake beim Xbox Games Showcase am Sonntag.

Bekommen Final Fantasy-Fans am Sonntag endlich die erlösende Ankündigung? Insider NateTheHate heizt Gerüchte um eine Xbox-Ankündigung von Final Fantasy XVI und Final Fantasy VII Remake für das am Sonntag stattfindende Xbox Games Showcase an.

Wie er im Podcast erzählt, erwartet er eine Ankündigung von Square Enix zu beiden Spielen.

Final Fantasy XVI soll sogar ein Shadow-Drop und nach der Ankündigung spielbar sein. Allerdings wird es nicht im Xbox Game Pass aufgenommen.

Das Final Fantasy VII Remake soll hingegen im Laufe des Jahres mit der Nintendo Switch 2-Version auch für Xbox erscheinen.

Wie der Insider aber zugeben musste, weiß er nur mit Sicherheit, dass beide Spiele noch in diesem Jahr auf die Xbox. Ob es am Sonntag schon dazu eine Ankündigung gibt, ist wohl mehr Spekulation als Gewissheit.