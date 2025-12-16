Final Fantasy VII Remake Intergrade: Xbox-Demo jetzt spielbar

Square Enix hat eine spielbare Demo von Final Fantasy VII Remake Intergrade veröffentlicht.
In der Demo für Xbox Series X|S, Handheld und PC könnt ihr das komplette erste Kapitel, den Anschlag auf den Mako-Reaktor, erleben.
Der Fortschritt kann später in der Vollversion übernommen werden.
Wer die Demo spielt und einen Speicherstand erstellt, bekommt in der Vollversion die Bonus-Gegenstände „Seelenohrringe“ und „Überlebensset“.
Schaut euch auch den neuen Trailer zum Rollenspiel an:
Muss ich definitiv ausprobieren!:)
muss ich mal abchecken!hoffe die technik ist besser als bei ff16!trotz demo!
Oh, sogar mit Bonus-Gegenständen im Hauptspiel später. Da werd ich die Demo auf jeden Fall mitnehmen. ^^
Schön, dass es endlich vorbei zu sein scheint mit der FF-Exklusivität.
Krass, da isses! Schöne Idee mit dem Bonus-Kram!
Läuft auf der Series S bestimmt wie ein Sack Nüsse
Ein Meilenstein in der Geschichte der Videospiele. Schön das es nun auch für XBox und Switch 2 zugänglich gemacht wird.
Hab es durch… Bin zwiegespalten.
Square hat teilweise den OG FF7 MOOD verfehlt
Das alte ist auch ein absolutes top Spiel. Das was ich gesehen habe ist mir zu verspielt zu bunt teilweise.darum werde ich es nicht spielen, will mir mein Bild von final Fantasy 7 nicht zerstören, als so ziemlich das großartigsten jrpg das es je gab für mich. Aber nur meine subjektive Meinung