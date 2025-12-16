Final Fantasy VII Remake Intergrade: Xbox-Demo jetzt spielbar

Ladet euch die Demo zu Final Fantasy VII Remake Intergrade für Xbox Series X|S, Handheld und PC herunter.

Square Enix hat eine spielbare Demo von Final Fantasy VII Remake Intergrade veröffentlicht.

In der Demo für Xbox Series X|S, Handheld und PC könnt ihr das komplette erste Kapitel, den Anschlag auf den Mako-Reaktor, erleben.

Der Fortschritt kann später in der Vollversion übernommen werden.

Wer die Demo spielt und einen Speicherstand erstellt, bekommt in der Vollversion die Bonus-Gegenstände „Seelenohrringe“ und „Überlebensset“.

Schaut euch auch den neuen Trailer zum Rollenspiel an: