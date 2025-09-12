Final Fantasy VII Remake Intergrade: Xbox Release-Termin steht endlich fest

Square Enix bringt das gefeierte Rollenspiel Final Fantasy VII Remake Intergrade erstmals auf die Xbox-Konsolen.

Square Enix hat offiziell bestätigt, dass Final Fantasy VII Remake Intergrade am 22. Januar 2026 für Xbox erscheinen wird.

Damit bekommen erstmals auch Spieler auf den Microsoft-Konsolen Zugang zu der erweiterten Version des Rollenspiel-Hits, die bislang nur für PlayStation und PC verfügbar war.

Final Fantasy VII Remake Intergrade enthält das komplette Hauptspiel, das die ersten Kapitel der legendären Final-Fantasy-Geschichte rund um Cloud Strife und die Rebellen von Avalanche neu erzählt. Zusätzlich ist die erweiterte Episode INTERmission mit Yuffie Kisaragi enthalten, die mit eigener Story, neuen Bosskämpfen und exklusiven Gameplay-Mechaniken für zusätzliche Spielstunden sorgt.

Außerdem unterstützt das Rollenspiel Play Anywhere für Xbox und PC.