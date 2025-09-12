Final Fantasy VII Remake Intergrade: Xbox Release-Termin steht endlich fest

Square Enix hat offiziell bestätigt, dass Final Fantasy VII Remake Intergrade am 22. Januar 2026 für Xbox erscheinen wird.
Damit bekommen erstmals auch Spieler auf den Microsoft-Konsolen Zugang zu der erweiterten Version des Rollenspiel-Hits, die bislang nur für PlayStation und PC verfügbar war.
Final Fantasy VII Remake Intergrade enthält das komplette Hauptspiel, das die ersten Kapitel der legendären Final-Fantasy-Geschichte rund um Cloud Strife und die Rebellen von Avalanche neu erzählt. Zusätzlich ist die erweiterte Episode INTERmission mit Yuffie Kisaragi enthalten, die mit eigener Story, neuen Bosskämpfen und exklusiven Gameplay-Mechaniken für zusätzliche Spielstunden sorgt.
Außerdem unterstützt das Rollenspiel Play Anywhere für Xbox und PC.
Ich bin gespannt ob sie dann für beide noch Vollpreis wollen – bei Rebirth gab’s Teil 1 als Vorbestellerbonus. Dafür ists dann ok, gerade weil Remake extrem schwach war.
50€ kostet Teil 1.
Ja nett… Hat mich vor 4 Jahren 35€ gekostet und das war 15€ zuviel…
Bin froh, dass es überhaupt kommt, auch wenn es ein bisschen spät ist.
Für 50€ kann man es vorbestellen und bekommt dann sofort das Original zum runterladen. Habe mit einem höheren Preis gerechnet.
Das Spiel ist zu Release ein fast 6 Jahre alter Port 😭
Einer Neuinterpretation eines kleinen Teils eines 28 Jahre alten Spiels xD
Stimmt natürlich. Dachte nur SE übertreibt mal wieder. Finde die ganzen FF Remasters bspw. viel zu teuer. FF XII kostet regulär 50€ z.B. 🤯
Gibt es aber immer mal wieder im Sale.
Habe es mir um 19.99€ vor einem Monat gekauft.
lol. Kräht da wirklich dann noch ein Hahn danach?
Ich sehs schon kommen: Square Enix nennt die Verkaufszahlen von FF XVI und diesem hier als enttäuschend
Fraglich, ich kaufe es auf jeden Fall. 16. hat sich wohl eher mager auf der Xbox verkauft zumindest zum Release 22K, wobei ich sagen muss, hätte ich gewusst das es Schlauchlevel mit nahezu 0 Freiheit ist und quasi ein Film mit kleinen Actioneinlagen, hätte ich auch noch gewartet. War von Teil 15 doch verwöhnt.
Na da bin ich gespannt wie es für die Xbox wird. Ich werde es mir kaufen🙂