Final Fantasy VII Remake Intergrade: Xbox Release-Termin steht endlich fest

30 Autor: , in News / Final Fantasy VII Remake Intergrade
Image: Square Enix

Square Enix bringt das gefeierte Rollenspiel Final Fantasy VII Remake Intergrade erstmals auf die Xbox-Konsolen.

Square Enix hat offiziell bestätigt, dass Final Fantasy VII Remake Intergrade am 22. Januar 2026 für Xbox erscheinen wird.

Damit bekommen erstmals auch Spieler auf den Microsoft-Konsolen Zugang zu der erweiterten Version des Rollenspiel-Hits, die bislang nur für PlayStation und PC verfügbar war.

Final Fantasy VII Remake Intergrade enthält das komplette Hauptspiel, das die ersten Kapitel der legendären Final-Fantasy-Geschichte rund um Cloud Strife und die Rebellen von Avalanche neu erzählt. Zusätzlich ist die erweiterte Episode INTERmission mit Yuffie Kisaragi enthalten, die mit eigener Story, neuen Bosskämpfen und exklusiven Gameplay-Mechaniken für zusätzliche Spielstunden sorgt.

Außerdem unterstützt das Rollenspiel Play Anywhere für Xbox und PC.

30 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Ash2X 294640 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 12.09.2025 - 17:29 Uhr

    Ich bin gespannt ob sie dann für beide noch Vollpreis wollen – bei Rebirth gab’s Teil 1 als Vorbestellerbonus. Dafür ists dann ok, gerade weil Remake extrem schwach war.

  2. Blight 1060 XP Beginner Level 1 | 12.09.2025 - 17:30 Uhr

    Bin froh, dass es überhaupt kommt, auch wenn es ein bisschen spät ist.
    Für 50€ kann man es vorbestellen und bekommt dann sofort das Original zum runterladen. Habe mit einem höheren Preis gerechnet.

      • Blight 1060 XP Beginner Level 1 | 12.09.2025 - 19:31 Uhr
        Antwort auf Fayedog

        Stimmt natürlich. Dachte nur SE übertreibt mal wieder. Finde die ganzen FF Remasters bspw. viel zu teuer. FF XII kostet regulär 50€ z.B. 🤯

        • Peter Quill 67030 XP Romper Domper Stomper | 12.09.2025 - 19:35 Uhr
          Antwort auf Blight

          Gibt es aber immer mal wieder im Sale.
          Habe es mir um 19.99€ vor einem Monat gekauft.

  3. DrFreaK666 141880 XP Master-at-Arms Bronze | 12.09.2025 - 17:55 Uhr

    lol. Kräht da wirklich dann noch ein Hahn danach?
    Ich sehs schon kommen: Square Enix nennt die Verkaufszahlen von FF XVI und diesem hier als enttäuschend

    • Eisbaer2405 37170 XP Bobby Car Raser | 12.09.2025 - 18:06 Uhr
      Antwort auf DrFreaK666

      Fraglich, ich kaufe es auf jeden Fall. 16. hat sich wohl eher mager auf der Xbox verkauft zumindest zum Release 22K, wobei ich sagen muss, hätte ich gewusst das es Schlauchlevel mit nahezu 0 Freiheit ist und quasi ein Film mit kleinen Actioneinlagen, hätte ich auch noch gewartet. War von Teil 15 doch verwöhnt.

  4. Robilein 1152990 XP Xboxdynasty Legend Gold | 12.09.2025 - 18:38 Uhr

    Na da bin ich gespannt wie es für die Xbox wird. Ich werde es mir kaufen🙂

