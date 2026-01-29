Final Fantasy VII Remake Intergrade: Xbox Series S liefert Asset‑Qualität auf PlayStation 5-Niveau

Image: Square Enix

Trotz weniger RAM liefert die Xbox Series S volle Current‑Gen‑Assets von Final Fantasy VII Remake Intergrade, während die Nintendo Switch 2 häufiger auf Low‑Res‑Texturen setzt.

Final Fantasy VII Remake Intergrade sorgt auf Xbox‑Plattformen für interessante technische Erkenntnisse – besonders auf der Xbox eries S. Digital Foundry hebt hervor, dass die kleinste Xbox‑Konsole trotz ihres deutlich geringeren Speichers dieselben hochwertigen Texturen wie PlayStation 5 und Xbox Series X liefert.

Während die Nintendo Switch 2 häufig auf niedrigere Varianten zurückgreift und dadurch ein uneinheitlicheres Bild erzeugt, präsentiert die Series S die vollständige Asset‑Qualität der großen Current‑Gen‑Versionen.

Der entscheidende Faktor scheint weniger die verfügbare RAM‑Menge zu sein, sondern das Texture Streaming. Da die Series S CPU‑ und Speicherbandbreiten‑Vorteile mit der Series X teilt, kann sie hochwertige Assets effizient nachladen, ohne sichtbare Kompromisse. Das steht im deutlichen Kontrast zur Switch 2, die trotz mehr verfügbarem Speicher öfter auf Low‑Res‑Texturen zurückfällt und dadurch ein weicheres, teils matschiges Gesamtbild erzeugt.

Ein Blick zurück zeigt jedoch, dass Square Enix die Texturprobleme der ursprünglichen PS4‑Version nie behoben hat – selbst nachdem die berüchtigte „Tür“ zum Meme wurde. Während Intergrade auf modernen Plattformen sichtbar aufgewertet wurde, bleibt die PS4‑Fassung weiterhin von ihren inkonsistenten Assets geprägt.

Mehr Details gibt es im Video von Digital Foundry:

  1. Robilein 1208970 XP Xboxdynasty Legend Platin | 29.01.2026 - 15:34 Uhr

    Schön das sie es so gut optimiert haben. So viel zu den ständigen „Kartoffel“ Sprüchen der Series S. Eine tolle kleine Konsole. Zeigt wieder die Wichtigkeit der Xbox für Square Enix. Für die Xbox Spieler natürlich tolle Nachrichten 🙂

    2
  2. faktencheck 153200 XP God-at-Arms Silber | 29.01.2026 - 15:35 Uhr

    Habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet aber schön wenn es so gut auf der S läuft.

    0
  4. Vayne1986 31495 XP Bobby Car Bewunderer | 29.01.2026 - 15:39 Uhr

    Spiele es selbst auf der Series S. 🙂 Tolle Arbeit Square Enix. 👌🏻

    0
  5. faktencheck 153200 XP God-at-Arms Silber | 29.01.2026 - 15:43 Uhr

    Mal gucken wie SE FF7 Rebirth umsetzen wird. Aufgrund der größeren Areale kann ich mir vorstellen das es da dann doch zu den leistungsstarken Konsolen größere Unterschiede geben könnte. Trotzdem zeigt es wieder was Optimierung bewirken kann. Viel Spaß mit dem Game.

    0
  6. wussii 54370 XP Nachwuchsadmin 6+ | 29.01.2026 - 15:47 Uhr

    Das ist schon ein Kunststück. Auf der Xbox Series S läuft jetzt knallhart ein Spiel welches technisch, laut Square Enix, gar nicht drauf laufen dürfte weil es nur mit der Zauber-SSD der PS5 funktioniert.

    Oder war das nur auf FF16 bezogen 😅

    0
    • IceWolff90 32935 XP Bobby Car Schüler | 29.01.2026 - 15:53 Uhr
      Antwort auf wussii

      Das war damals reines Marketing geblubbere. Wie man sieht läuft ja auch FF16 auf der Series S.

      1
  7. Banshee3774 142432 XP Master-at-Arms Bronze | 29.01.2026 - 15:52 Uhr

    Ich warte mit dem Kauf ehrlicherweise nur, bis das Gewinnspiel hier vorbei ist 😀
    Vielleicht bin ich ja der Glückliche

    0
  8. IceWolff90 32935 XP Bobby Car Schüler | 29.01.2026 - 15:55 Uhr

    Wenn man bedenkt was auf der Series S alles so läuft ist das nicht schlecht.
    Ist halt immer eine Frage der Optimierung.

    Für den damaligen release Preis war die Series S jedenfalls Top!

    0

