Final Fantasy VII Remake Intergrade: Xbox Series S liefert Asset‑Qualität auf PlayStation 5-Niveau

Trotz weniger RAM liefert die Xbox Series S volle Current‑Gen‑Assets von Final Fantasy VII Remake Intergrade, während die Nintendo Switch 2 häufiger auf Low‑Res‑Texturen setzt.

Final Fantasy VII Remake Intergrade sorgt auf Xbox‑Plattformen für interessante technische Erkenntnisse – besonders auf der Xbox eries S. Digital Foundry hebt hervor, dass die kleinste Xbox‑Konsole trotz ihres deutlich geringeren Speichers dieselben hochwertigen Texturen wie PlayStation 5 und Xbox Series X liefert.

Während die Nintendo Switch 2 häufig auf niedrigere Varianten zurückgreift und dadurch ein uneinheitlicheres Bild erzeugt, präsentiert die Series S die vollständige Asset‑Qualität der großen Current‑Gen‑Versionen.

Der entscheidende Faktor scheint weniger die verfügbare RAM‑Menge zu sein, sondern das Texture Streaming. Da die Series S CPU‑ und Speicherbandbreiten‑Vorteile mit der Series X teilt, kann sie hochwertige Assets effizient nachladen, ohne sichtbare Kompromisse. Das steht im deutlichen Kontrast zur Switch 2, die trotz mehr verfügbarem Speicher öfter auf Low‑Res‑Texturen zurückfällt und dadurch ein weicheres, teils matschiges Gesamtbild erzeugt.

Ein Blick zurück zeigt jedoch, dass Square Enix die Texturprobleme der ursprünglichen PS4‑Version nie behoben hat – selbst nachdem die berüchtigte „Tür“ zum Meme wurde. Während Intergrade auf modernen Plattformen sichtbar aufgewertet wurde, bleibt die PS4‑Fassung weiterhin von ihren inkonsistenten Assets geprägt.

Mehr Details gibt es im Video von Digital Foundry: