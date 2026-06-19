Final Fantasy VII Revelation: Diese Szene brachte den Regisseur 40 Mal zum Weinen

Ein zentraler Story-Moment in Final Fantasy VII Revelation hat Regisseur Naoki Hamaguchi nach eigenen Angaben bei jedem seiner bisherigen Spieldurchläufe emotional getroffen. Der Entwickler verriet, dass ihn eine bestimmte Szene sogar nach rund 40 kompletten Durchgängen immer wieder zu Tränen gerührt habe.
Hamaguchi sprach über den Abschluss der Remake-Trilogie und deutete einen wichtigen Abschnitt der Handlung an. Dabei verwies er auf einen Schlüsselmoment, in dem sich Cloud intensiv mit seiner eigenen Identität auseinandersetzt und seine Verbindung zu Zack und Aerith besser versteht.
Laut Hamaguchi handelt es sich um eine besonders bedeutende Szene innerhalb der Geschichte von Final Fantasy VII. Die Umsetzung sei dem Team außergewöhnlich gut gelungen und man freue sich darauf, diesen Moment den Fans präsentieren zu können.
„Es gibt diese Szene, die für die Geschichte von Final Fantasy VII sehr wichtig ist, in der Cloud einen Moment der Selbstreflexion durchlebt und seine Identität entdeckt sowie deren Verbindung zu Zack und Aerith versteht“, erklärte Hamaguchi.
Anschließend ergänzte der Regisseur, dass ihn genau dieser Abschnitt jedes Mal aufs Neue bewege.
„Ich habe Revelation etwa 40 Mal durchgespielt und jedes Mal hat mich diese introspektive Szene mit Cloud zum Weinen gebracht.“
Welche konkrete Szene Hamaguchi meint, bleibt allerdings offen. Zwar orientiert sich die Remake-Trilogie grundsätzlich an der Handlung des ursprünglichen Final Fantasy VII von 1997, dennoch wurden bereits in Final Fantasy VII Remake und Final Fantasy VII Rebirth zahlreiche Ereignisse erweitert, verändert oder völlig neu interpretiert. Daher ist derzeit unklar, ob es sich um eine bekannte Sequenz aus dem Original handelt oder um einen neu geschaffenen Handlungsabschnitt.
Final Fantasy VII Revelation erscheint im Frühjahr 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Des is awa arich oft ^^
Klingt super, bin echt gespannt auf das Spiel.
Weinen war weiß Gott nicht die Gefühlsregung die Final Fantasy Remake Integrade bei mir ausgelöst hat beim 100% Durchspielen☠️ Ganz gewiss nicht. Ohne die Streamlined Progression wäre bestimmt der ein oder andere Controller geflogen😡
Ich verzichte dankend auf Teil 2 und 3
Rebirth ist auf jeden Fall besser als Teil 1. Allerdings habe sie die!! Szene in den Sand gesetzt.
Besser? Wenn er schon bei 100% Run bei Remake genug hatte, dann würde bei Rebirth der ein oder andere Controller fliegen.
Bin zum Glück niemand der 100% macht.. Queens Blood habe ich bisher nicht angefasst und das abarbeiten der ganzen Nebensachen, die pro Region von vorne beginnen + Minispiele und Sammelkram ist schon arg Zeitstreckung..
Die Neuauflage von FFVII hätte so gut werden können, wäre sie dichter am Original geblieben + ein paar sinnvolle Ergänzungen.
Einige Szenen in Remake und Rebirth sind so schön und treu dem Original umgesetzt und erweitert worden, andere sind einfach nur so ein BS..
Man musste ja daraus unbedingt ein Nomura Kingdom Hearts ähnliches Multiversum machen..
Mich nervt es so sehr, dass das für viele, weil ihnen das Original zu altbacken ist, der einzige Eindruck von FFVII sein wird..
Konnte bisher jeden Spoiler zur besagten Szene in Rebirth umgehen.. ich erwarte aber nur theatralische Grütze wie in FFXVI..
Die Einfachheit im Original und das Nachspiel + wie es in Advent Children endgültig für Cloud abgeschlossen wurde, war so gut.
Verstehe mich nicht falsch, das Original FFVII ist Meilenweit besser als die Remake Teile. Trotzdem hatte ich mehr Spaß mit Rebirth als mit dem ersten Teil. Nebenmissionen sind eh keine Stärke von SE. Und Chadley ist auch so eine dumme Idee gewesen.
Mein endgültiges Fazit zu Rebirth Remake wird noch etwas dauern.
Diese ganzen Chadley Sachen ziehen es aber schon extrem runter.. Das ist einfach typisch Ubi abarbeiten.
Mir fehlt Reno bisher in Rebirth.. was ja leider mit dem Tod der japanischen Stimme von ihm zusammenhängt.
Aber immerhin kommt nun Elena vor und hat sogar recht viel Screentime im Vergleich zum Original.
Highlight sind für mich, wie schon bei Remake, die ganzen Szenen zwischen Tifa, Aerith und Cloud.
Fand auch echt cool, dass sie aus Congaga eine eigene Region gemacht haben und man da sogar Cissnei trifft.
Frag mich nur, ob sie noch bissel mehr von ihr zeigen oder sagen, weil sonst ist das für neue Spieler nur Random NPC.
Congaga war im Original ja nur optionaler Abstecher und bestand aus zwei Maps.
Bissel triggernt mich ja wie Tseng ausgesprochen wird, auch wenn das wohl die Ori japanische Aussprache ist.. während Tseng die englische Übersetzung/Anpassung ist.
Den Gold Saucer finde ich von der Gestaltung auch nicht schön.. die golden Untertasse und dann ist das Teil weiß.. das hatte das Original besser drauf.
Naja, wenn es um Bewusstsein und Cloud geht, meint er sicherlich die Szene in Mideel.
Auch wenn Tifa bereits in Rebirth eine ähnliche Szene hatte.
Die andere wichtige Szene kurz vor Ende des Originals beinhaltet ja nur Tifa und Aerith.
Ah. Diese eine Szene. Soso
Ach Weichei 🤣
Nein, es gibt oft Szenen in Games und Filmen, die auch mich emotional berühren. Das spricht für ein gutes Writing.
Bin gespannt auf den Story-Moment. Kenne das Original. 🙂 Freue mich auf Final Fantasy VII Revelation. ❤️