Final Fantasy VII Revelation: Diese Szene brachte den Regisseur 40 Mal zum Weinen

Ein zentraler Story-Moment in Final Fantasy VII Revelation hat Regisseur Naoki Hamaguchi nach eigenen Angaben bei jedem seiner bisherigen Spieldurchläufe emotional getroffen. Der Entwickler verriet, dass ihn eine bestimmte Szene sogar nach rund 40 kompletten Durchgängen immer wieder zu Tränen gerührt habe.

Hamaguchi sprach über den Abschluss der Remake-Trilogie und deutete einen wichtigen Abschnitt der Handlung an. Dabei verwies er auf einen Schlüsselmoment, in dem sich Cloud intensiv mit seiner eigenen Identität auseinandersetzt und seine Verbindung zu Zack und Aerith besser versteht.

Laut Hamaguchi handelt es sich um eine besonders bedeutende Szene innerhalb der Geschichte von Final Fantasy VII. Die Umsetzung sei dem Team außergewöhnlich gut gelungen und man freue sich darauf, diesen Moment den Fans präsentieren zu können.

„Es gibt diese Szene, die für die Geschichte von Final Fantasy VII sehr wichtig ist, in der Cloud einen Moment der Selbstreflexion durchlebt und seine Identität entdeckt sowie deren Verbindung zu Zack und Aerith versteht“, erklärte Hamaguchi.

Anschließend ergänzte der Regisseur, dass ihn genau dieser Abschnitt jedes Mal aufs Neue bewege.

„Ich habe Revelation etwa 40 Mal durchgespielt und jedes Mal hat mich diese introspektive Szene mit Cloud zum Weinen gebracht.“

Welche konkrete Szene Hamaguchi meint, bleibt allerdings offen. Zwar orientiert sich die Remake-Trilogie grundsätzlich an der Handlung des ursprünglichen Final Fantasy VII von 1997, dennoch wurden bereits in Final Fantasy VII Remake und Final Fantasy VII Rebirth zahlreiche Ereignisse erweitert, verändert oder völlig neu interpretiert. Daher ist derzeit unklar, ob es sich um eine bekannte Sequenz aus dem Original handelt oder um einen neu geschaffenen Handlungsabschnitt.

Final Fantasy VII Revelation erscheint im Frühjahr 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC.