Final Fantasy VII Revelation: Drittes Kapitel der Remake-Reihe findet 2027 seinen Abschluss

Das Beste gab es am Schluss: Beim Summer Game Fest hat Final Fantasy VII Revelation seine offizielle Enthüllung gefeiert. Square Enix kündigte damit das dritte und abschließende Kapitel der Final Fantasy VII Remake-Reihe an, das die Geschichte von Cloud und seinen Gefährten zu Ende führen wird.

Die Welt steht im Finale der Trilogie kurz vor dem Untergang. Ein gewaltiger Meteor bedroht den Planeten, während monströse Wächter in zahlreichen Regionen für Verwüstung sorgen. Gleichzeitig setzt sich der anhaltende Konflikt fort, der schließlich im entscheidenden Kampf gegen Sephiroth gipfelt.

Cloud und seine Verbündeten müssen sich den Ereignissen stellen und über das Schicksal des Planeten entscheiden. Square Enix verspricht einen Abschluss, der den legendären Konflikt der Vorlage zu einem Ende führen soll.

Spieler dürfen sich auf eine frei erkundbare Welt, Luftreisen und die bislang umfangreichste Version der Spielwelt freuen. Darüber hinaus soll erstmals die vollständige Gruppe gemeinsam in den Mittelpunkt des Abenteuers rücken. Das Kampfsystem kombiniert erneut strategische Elemente mit den dynamischen Echtzeit-Gefechten der Remake-Reihe.

Square Enix beschreibt Final Fantasy VII Revelation als den bisher größten und ambitioniertesten Teil des Projekts. Das Finale soll die Geschichte der Trilogie abschließen und die offenen Handlungsstränge zu einem Ende bringen.

Final Fantasy VII Revelation erscheint im Frühjahr 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC (Steam sowie Epic Games Store).