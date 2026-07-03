Final Fantasy VII Revelation: Store-Leak deutet umfangreiche Story-Erweiterungen an

Ein neuer Eintrag zu Final Fantasy VII Revelation in der Datenbank des Epic Games Store sorgt für Spekulationen, da dort ein Story Expansion Pass sowie Platzhalter für bis zu neun DLC-Pakete entdeckt wurden.

Der Datenbankeintrag nennt ausdrücklich einen „Final Fantasy VII Revelation Story Expansion Pass“, liefert jedoch keine Informationen über dessen Inhalte. Zusätzlich sind mehrere DLC-Platzhalter aufgeführt. Ob es sich dabei um umfangreiche Story-Erweiterungen, kosmetische Inhalte oder kleinere Zusatzpakete handelt, ist derzeit nicht bekannt.

Gerade die Bezeichnung Story Expansion Pass lässt Fans jedoch auf zusätzliche Handlungskapitel hoffen. In der Community wird bereits darüber spekuliert, welche Inhalte Square Enix nachreichen könnte. Genannt werden unter anderem mögliche Adaptionen von Final Fantasy VII: Advent Children, Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII oder eine Rückkehr von Genesis, dem Antagonisten aus Crisis Core: Final Fantasy VII.

Offiziell bestätigt wurde bislang nichts. Da es sich lediglich um einen Datenbankeintrag handelt, sollten die Informationen als Gerücht betrachtet werden, bis Square Enix eine entsprechende Ankündigung veröffentlicht.

Final Fantasy VII Revelation erscheint in der ersten Hälfte des kommenden Jahres für Xbox, PlayStation und PC.