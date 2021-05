Final Fantasy X/X-2 HD Remaster: Rollenspiel im Xbox Store gelistet

Lange Zeit war es still um Final Fantasy X/X-2 HD Remaster. Jetzt ist der Titel aus dem Hause Square Enix endlich im Xbox Store gelistet und wird wie bereits verkündet am kommenden Donnerstag, dem 13. Mai veröffentlicht.

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster liefert der jetzigen Generation an neuen und langjährigen Fans zwei zeitlose Klassiker.

Final Fantasy X erzählt die Geschichte des Blitzballspielers Tidus, der das junge und schöne Medium Yuna auf ihrer Mission begleitet, die Welt Spira vor einem endlosen Kreislauf der Zerstörung durch die kolossale Bedrohung namens „Sin“ zu bewahren.

Final Fantasy X-2 kehrt zwei Jahre nach Einkehr der Ewigen Stille in die Welt Spira zurück. Yuna wird, nachdem ihr ein geheimnisvolles und doch bekanntes Bild in einem Sphäroiden gezeigt wurde, zu einer Sphäro-Hunterin und begibt sich mit ihren Begleiterinnen Rikku und Paine auf die Suche nach Antworten. Taucht vollständig ein in die Welt von Spira mit insgesamt über 100 Stunden Spielzeit in den zwei Klassikern.

Features

Verbesserte HD-Grafik.

Helden, Schurken, Monster, Umwelten und Zwischensequenzen wurden in HD überarbeitet, damit du diese klassischen Spiele mit atemberaubender, aktualisierter Grafik genießen kannst.

Originale oder neue Vertonung – Die Wahl liegt bei dir.

Passe dein Spiel an und wechsle frei zwischen der neu aufgelegten Musik oder dem Ton des Originals.

Erlebe all die Kämpfe und innigen Momente mit über 100 Stunden kombinierter Spielzeit.

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster wird am 13. Mai 2021 veröffentlicht und ist dann auch im Xbox Game Pass erhältlich.