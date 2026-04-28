Final Fantasy X/X-2 HD Remaster: Square Enix startet große Jubiläums-Offensive

Square Enix hat die Feierlichkeiten zum 25. Jubiläum von Final Fantasy X gestartet und eine spezielle Webseite zum Kult-RPG veröffentlicht. Gleichzeitig wurde eine neue Merchandise-Reihe angekündigt, die verschiedene Produkte rund um den Klassiker umfasst.

Im Mittelpunkt steht ein neues Vinyl-Set des Original-Soundtracks, das viele der ikonischen Stücke des Spiels enthält – darunter Boss-Themes sowie den bekannten Eröffnungstrack „To Zanarkand“. Das Set umfasst zwei Schallplatten mit jeweils zwei Seiten und kann bereits über den offiziellen Square Enix e-Store vorbestellt werden. Die Veröffentlichung ist für den 1. Juli angesetzt, der Preis liegt bei 9.350 Yen (ca. 59 US-Dollar).

Neben der Musik erscheinen auch neue Figuren und Plüschcharaktere, darunter Darstellungen von Tidus, Yuna, Wakka, Lulu, Auron und weiteren bekannten Figuren aus dem Spiel.

Final Fantasy X erschien ursprünglich im Juli 2001 für die PlayStation 2 und markierte einen wichtigen technischen Schritt für die Serie. Es war das erste Final Fantasy mit vollständig dreidimensionalen Umgebungen und nutzte die damalige Hardware der PS2 für aufwendige Cutscenes und verbesserte visuelle Präsentation.

Spieler übernehmen die Rolle von Tidus, einem Blitzball-Spieler der Zanarkand Abes, der in die Welt Spira versetzt wird. Dort begleitet er die Beschwörerin Yuna auf ihrer Pilgerreise, während er versucht, den Ursprung des mysteriösen Wesens Sin zu verstehen, das die Welt bedroht.

Spielerisch verabschiedete sich Final Fantasy X vom klassischen Active-Time-Battle-System und setzte stattdessen auf rundenbasierte Kämpfe mit dem umfangreichen Sphärobrett-System, das individuelle Charakterentwicklung ermöglichte.

Der Titel wurde später als HD-Remaster für PS4 und PC (2016) sowie für Nintendo Switch und Xbox One (2019) neu veröffentlicht und ist dank Abwärtskompatibilität auch auf aktuellen Konsolen spielbar.

Nur wenige Jahre nach dem Original erschien mit Final Fantasy X-2 der erste direkte Nachfolger eines Hauptteils der Reihe. Die Handlung setzt nach den Ereignissen von Final Fantasy X an und folgt Yuna, Rikku und Paine auf einer neuen Reise durch Spira, während das Kampfsystem wieder auf Active-Time-Battle zurückkehrt und durch das Dress-Sphere-System erweitert wird.