Final Fantasy XI: Entwickler prüfen neue Inhalte trotz technischer Grenzen

Auch nach 24 Jahren denkt das Team hinter Final Fantasy XI über neue Inhalte nach.

Mehr als zwei Jahrzehnte nach dem Release prüft das Team hinter Final Fantasy XI, ob trotz technischer Einschränkungen neue Inhalte wie Gebiete oder Story-Erweiterungen umgesetzt werden können.

Zum 24. Jubiläum des MMORPGs äußerte sich Produzent und Director Yoji Fujito in einem Interview zu möglichen Zukunftsplänen. Dabei machte er deutlich, dass das Spiel weiterhin aktiv weiterentwickelt wird, auch wenn grundlegende technische Limits bestehen.

Ein zentraler Fokus liegt aktuell auf der Verbesserung des sogenannten Trust-Systems. Dieses erlaubt es Spielern, KI-Begleiter zu nutzen und Inhalte auch ohne klassische Gruppenstruktur zu erleben. Ziel ist es, Solo-Spielern den Zugang zu mehr Inhalten zu ermöglichen, da die Stärke der KI aktuell nicht mehr mit der Ausrüstung moderner Charaktere mithalten kann.

Gleichzeitig bleibt die Frage nach neuen Gebieten und Story-Inhalten komplex. Laut Fujito ist die Erweiterung der Spielwelt derzeit durch technische Beschränkungen erschwert, da die verfügbaren ID-Slots für neue Areale ausgeschöpft sind.

Dennoch arbeitet das Team daran, kreative Lösungen zu finden, um zusätzliche Kapazitäten freizumachen. Sollte dies gelingen, wären neue Inhalte grundsätzlich wieder möglich. Entsprechende Untersuchungen laufen bereits seit einiger Zeit im Hintergrund.

Ob daraus tatsächlich ein neues Projekt entsteht, hängt von den technischen Ergebnissen ab. Klar ist jedoch, dass Final Fantasy XI auch nach 24 Jahren noch aktiv weitergedacht und unterstützt wird.