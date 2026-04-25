Final Fantasy XIV Online: Bekommt riesige Evercold-Erweiterung und Mega-Updates

3 Autor: , in News / Final Fantasy XIV Online
Übersicht
Image: Square Enix

Final Fantasy XIV: Evercold Erweiterung, EVANGELION-Crossover und Switch 2 Version angekündigt.

Square Enix hat mit Evercold die nächste große Erweiterung für Final Fantasy XIV offiziell angekündigt. Das neue Kapitel des beliebten MMORPGs soll im Januar 2027 erscheinen.

Die Enthüllung erfolgte im Rahmen des Final Fantasy XIV Fan Festival 2026, wo Produzent und Director Naoki Yoshida erstmals Details zur kommenden Erweiterung präsentierte.

Dazu wurde bekannt gegeben, dass das Spiel 30 Millionen registrierte Spieler verzeichnet.

Neue Erweiterung Evercold startet 2027

Mit Evercold beginnt ein neues Kapitel der Saga. Spieler erkunden dabei eine neue Splitterwelt und erleben frische Abenteuer rund um die Krieger des Lichts.

Die Erweiterung bringt zahlreiche Inhalte mit sich:

  • Zwei neue Jobs (Verteidiger & physischer Fernkampf-Angreifer)
  • Erhöhung des Level-Caps von 100 auf 110
  • Neue Städte und Regionen
  • Neue Dungeons, Prüfungen und Raids
  • Neue Gegner und gigantische Bedrohungen
  • PvP-Updates und weitere Gameplay-Verbesserungen

Kampfsystem wird komplett überarbeitet

Mit Evercold erhält das Kampfsystem eine grundlegende Überarbeitung mit zwei neuen Modi:

  • Reborn-Modus: Baut auf dem aktuellen Kampfsystem auf
  • Evolution-Modus: Fokus auf individuelle Job-Identität

Neue Jobs werden dabei ausschließlich im Evolution-Modus spielbar sein.

Final Fantasy XIV Evercold Teaser-Trailer

EVANGELION-Crossover angekündigt

Neon Genesis Evangelion erhält mit Ghosts of Desire eine eigene Allianz-Raid-Serie innerhalb von Evercold.

Das Crossover entsteht in Zusammenarbeit mit khara, inc. und bringt das ikonische Anime-Franchise erstmals in die Welt von Final Fantasy XIV.

Free Trial wird massiv erweitert

Am 28. April wird die kostenlose Testversion deutlich ausgebaut:

  • Erweiterung um Final Fantasy XIV: Shadowbringers
  • Inhalte bis Patch 5.58 enthalten
  • Insgesamt mehrere hundert Stunden Spielzeit

Damit umfasst die Testversion nun das Basisspiel sowie die Erweiterungen Heavensward, Stormblood und Shadowbringers.

Final Fantasy XIV Nintendo Switch 2-Version bestätigt

Zusätzlich wurde eine Version für die Nintendo Switch 2 angekündigt. Diese soll im August 2026 erscheinen.

Ein Vorabzugriff ist geplant, um die Serverstabilität vor dem offiziellen Start zu testen.

Final Fantasy XIV Patch-Roadmap bis 8.0

Auch die kommenden Updates bis zur nächsten großen Version wurden vorgestellt:

  • Patch 7.5 (28. April) – Neue Story-Inhalte & Prüfungen
  • Patch 7.51 (2. Juni) – Neue Erkundungen & Inhalte
  • Patch 7.55 (28. Juli) – Hildibrand-Quests & neue Gebiete
  • Patch 7.56 (8. September) – Weitere Story-Inhalte & neue Features

Final Fantasy XIV Evangelion – Ghosts of Desire Trailer

Final Fantasy XIV Fan Festival 2026

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Final Fantasy XIV Online

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren
    • ydaxtery 4320 XP Beginner Level 2 | 25.04.2026 - 15:06 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Warum den auch nicht, es ist eins der erfolgreichsten MMos Weltweit, wenn man das nicht unterstützen würde könnte man den Laden dicht machen. MMos leben von stetig nachfolgenden Content, überleg doch mal woe lange World of Warcraft schon existiert.

      0

Hinterlasse eine Antwort