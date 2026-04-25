Final Fantasy XIV Online: Bekommt riesige Evercold-Erweiterung und Mega-Updates

Square Enix hat mit Evercold die nächste große Erweiterung für Final Fantasy XIV offiziell angekündigt. Das neue Kapitel des beliebten MMORPGs soll im Januar 2027 erscheinen.
Die Enthüllung erfolgte im Rahmen des Final Fantasy XIV Fan Festival 2026, wo Produzent und Director Naoki Yoshida erstmals Details zur kommenden Erweiterung präsentierte.
Dazu wurde bekannt gegeben, dass das Spiel 30 Millionen registrierte Spieler verzeichnet.
Neue Erweiterung Evercold startet 2027
Mit Evercold beginnt ein neues Kapitel der Saga. Spieler erkunden dabei eine neue Splitterwelt und erleben frische Abenteuer rund um die Krieger des Lichts.
Die Erweiterung bringt zahlreiche Inhalte mit sich:
- Zwei neue Jobs (Verteidiger & physischer Fernkampf-Angreifer)
- Erhöhung des Level-Caps von 100 auf 110
- Neue Städte und Regionen
- Neue Dungeons, Prüfungen und Raids
- Neue Gegner und gigantische Bedrohungen
- PvP-Updates und weitere Gameplay-Verbesserungen
Kampfsystem wird komplett überarbeitet
Mit Evercold erhält das Kampfsystem eine grundlegende Überarbeitung mit zwei neuen Modi:
- Reborn-Modus: Baut auf dem aktuellen Kampfsystem auf
- Evolution-Modus: Fokus auf individuelle Job-Identität
Neue Jobs werden dabei ausschließlich im Evolution-Modus spielbar sein.
Final Fantasy XIV Evercold Teaser-Trailer
EVANGELION-Crossover angekündigt
Neon Genesis Evangelion erhält mit Ghosts of Desire eine eigene Allianz-Raid-Serie innerhalb von Evercold.
Das Crossover entsteht in Zusammenarbeit mit khara, inc. und bringt das ikonische Anime-Franchise erstmals in die Welt von Final Fantasy XIV.
Free Trial wird massiv erweitert
Am 28. April wird die kostenlose Testversion deutlich ausgebaut:
- Erweiterung um Final Fantasy XIV: Shadowbringers
- Inhalte bis Patch 5.58 enthalten
- Insgesamt mehrere hundert Stunden Spielzeit
Damit umfasst die Testversion nun das Basisspiel sowie die Erweiterungen Heavensward, Stormblood und Shadowbringers.
Final Fantasy XIV Nintendo Switch 2-Version bestätigt
Zusätzlich wurde eine Version für die Nintendo Switch 2 angekündigt. Diese soll im August 2026 erscheinen.
Ein Vorabzugriff ist geplant, um die Serverstabilität vor dem offiziellen Start zu testen.
Final Fantasy XIV Patch-Roadmap bis 8.0
Auch die kommenden Updates bis zur nächsten großen Version wurden vorgestellt:
- Patch 7.5 (28. April) – Neue Story-Inhalte & Prüfungen
- Patch 7.51 (2. Juni) – Neue Erkundungen & Inhalte
- Patch 7.55 (28. Juli) – Hildibrand-Quests & neue Gebiete
- Patch 7.56 (8. September) – Weitere Story-Inhalte & neue Features
Final Fantasy XIV Evangelion – Ghosts of Desire Trailer
Final Fantasy XIV Fan Festival 2026
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wahnsinn wie sehr man das Spiel noch unterstützt auch mit dem Dlc.
Das ist auf jeden Fall eines der erfolgreichsten MMO´s.
Warum den auch nicht, es ist eins der erfolgreichsten MMos Weltweit, wenn man das nicht unterstützen würde könnte man den Laden dicht machen. MMos leben von stetig nachfolgenden Content, überleg doch mal woe lange World of Warcraft schon existiert.