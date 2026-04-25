Final Fantasy XIV Online: Bekommt riesige Evercold-Erweiterung und Mega-Updates

Square Enix hat mit Evercold die nächste große Erweiterung für Final Fantasy XIV offiziell angekündigt. Das neue Kapitel des beliebten MMORPGs soll im Januar 2027 erscheinen.

Die Enthüllung erfolgte im Rahmen des Final Fantasy XIV Fan Festival 2026, wo Produzent und Director Naoki Yoshida erstmals Details zur kommenden Erweiterung präsentierte.

Dazu wurde bekannt gegeben, dass das Spiel 30 Millionen registrierte Spieler verzeichnet.

Neue Erweiterung Evercold startet 2027

Mit Evercold beginnt ein neues Kapitel der Saga. Spieler erkunden dabei eine neue Splitterwelt und erleben frische Abenteuer rund um die Krieger des Lichts.

Die Erweiterung bringt zahlreiche Inhalte mit sich:

Zwei neue Jobs (Verteidiger & physischer Fernkampf-Angreifer)

Erhöhung des Level-Caps von 100 auf 110

Neue Städte und Regionen

Neue Dungeons, Prüfungen und Raids

Neue Gegner und gigantische Bedrohungen

PvP-Updates und weitere Gameplay-Verbesserungen

Kampfsystem wird komplett überarbeitet

Mit Evercold erhält das Kampfsystem eine grundlegende Überarbeitung mit zwei neuen Modi:

Reborn-Modus : Baut auf dem aktuellen Kampfsystem auf

: Baut auf dem aktuellen Kampfsystem auf Evolution-Modus: Fokus auf individuelle Job-Identität

Neue Jobs werden dabei ausschließlich im Evolution-Modus spielbar sein.

Final Fantasy XIV Evercold Teaser-Trailer

EVANGELION-Crossover angekündigt

Neon Genesis Evangelion erhält mit Ghosts of Desire eine eigene Allianz-Raid-Serie innerhalb von Evercold.

Das Crossover entsteht in Zusammenarbeit mit khara, inc. und bringt das ikonische Anime-Franchise erstmals in die Welt von Final Fantasy XIV.

Free Trial wird massiv erweitert

Am 28. April wird die kostenlose Testversion deutlich ausgebaut:

Erweiterung um Final Fantasy XIV: Shadowbringers

Inhalte bis Patch 5.58 enthalten

Insgesamt mehrere hundert Stunden Spielzeit

Damit umfasst die Testversion nun das Basisspiel sowie die Erweiterungen Heavensward, Stormblood und Shadowbringers.

Final Fantasy XIV Nintendo Switch 2-Version bestätigt

Zusätzlich wurde eine Version für die Nintendo Switch 2 angekündigt. Diese soll im August 2026 erscheinen.

Ein Vorabzugriff ist geplant, um die Serverstabilität vor dem offiziellen Start zu testen.

Final Fantasy XIV Patch-Roadmap bis 8.0

Auch die kommenden Updates bis zur nächsten großen Version wurden vorgestellt:

Patch 7.5 (28. April) – Neue Story-Inhalte & Prüfungen

– Neue Story-Inhalte & Prüfungen Patch 7.51 (2. Juni) – Neue Erkundungen & Inhalte

– Neue Erkundungen & Inhalte Patch 7.55 (28. Juli) – Hildibrand-Quests & neue Gebiete

– Hildibrand-Quests & neue Gebiete Patch 7.56 (8. September) – Weitere Story-Inhalte & neue Features

Final Fantasy XIV Evangelion – Ghosts of Desire Trailer

Final Fantasy XIV Fan Festival 2026