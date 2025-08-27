Final Fantasy XIV Online: Fan Festivals für 2026 angekündigt

Die Fan Festivals zu Final Fantasy XIV Online für das kommende Jahr finden unter anderem auch in Berlin statt.

Square Enix gibt heute Pläne zur Ausrichtung der Final Fantasy XIV Festivals 2026 bekannt, der neuesten Reihe globaler Veranstaltungen für das von Kritikern gefeierte MMORPG, und bestätigte Anaheim (Kalifornien), Berlin (Deutschland) und Tokio (Japan) als die drei Austragungsorte.

Die Nachricht wurde im Rahmen einer besonderen Videobotschaft von Naoki Yoshida, Produzent und Direktor von FINAL FANTASY XIV, zum 12. Jahrestag von A Realm Reborn bekannt gegeben, in der er den Kriegern des Lichts für ihre anhaltende Unterstützung dankt.

Die Fan Fests finden jeweils in Nordamerika, Europa und Japan statt. Die Details zu den Veranstaltungen lauten wie folgt:

Nordamerika – Anaheim, Kalifornien – Anaheim Convention Center 24. – 25. April 2026

Europa – Berlin, Deutschland – Messe Berlin, hub27 25. – 26. Juli 2026

Japan – Tokio – Makuhari Messe 31. Oktober – 01. November 2026



Weitere Informationen zu den Final Fantasy XIV Fan Festivals 2026, wie Details zum Ticketverkauf, werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Details können auf der offiziellen Event-Webseite eingesehen werden: fanfest.finalfantasyxiv.com