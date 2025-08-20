Final Fantasy XIV Online: Kollaboration mit Monster Hunter Wilds

Heute haben Square Enix und Capcom während der Opening Night Live auf der Gamescom 2025 in Köln die ersten Details zu den Crossover-Inhalten zwischen Final Fantasy XIV Online und Monster Hunter Wilds bekannt gegeben.

Die Crossover-Inhalte, die FFXIV-Produzent und -Regisseur Naoki Yoshida zusammen mit Monster Hunter Wilds-Produzent Ryozo Tsujimoto während der Show vorgestellt haben, bieten einen ersten Einblick in das, was die Spieler erwarten können, wenn die Zusammenarbeit Anfang Oktober 2025 startet und die Guardian Arkveld in die Welt von FFXIV einfällt.

Die neuesten Informationen zur Kollaboration von FFXIV und Monster Hunter Wilds gibt es hier.

Später im September 2025 gibt es Crossover-Inhalte in Monster Hunter Wilds. Die neuesten Informationen und mehr Details gibt es hier.