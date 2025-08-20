Final Fantasy XIV Online: Kollaboration mit Monster Hunter Wilds

Final Fantasy XIV Online x Monster Hunter Wilds Kollaboration enthüllt, die im September beginnt.

Heute haben Square Enix und Capcom während der Opening Night Live auf der Gamescom 2025 in Köln die ersten Details zu den Crossover-Inhalten zwischen Final Fantasy XIV Online und Monster Hunter Wilds bekannt gegeben.

Die Crossover-Inhalte, die FFXIV-Produzent und -Regisseur Naoki Yoshida zusammen mit Monster Hunter Wilds-Produzent Ryozo Tsujimoto während der Show vorgestellt haben, bieten einen ersten Einblick in das, was die Spieler erwarten können, wenn die Zusammenarbeit Anfang Oktober 2025 startet und die Guardian Arkveld in die Welt von FFXIV einfällt.

Die neuesten Informationen zur Kollaboration von FFXIV und Monster Hunter Wilds gibt es hier.

Später im September 2025 gibt es Crossover-Inhalte in Monster Hunter Wilds. Die neuesten Informationen und mehr Details gibt es hier.

  1. Homunculus 265700 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 20.08.2025 - 13:07 Uhr

    Omega für Wilds.. neh danke.
    Aber Chocobo.. das wird sich definitiv geholt 😀

    0
    • danbu 54890 XP Nachwuchsadmin 6+ | 20.08.2025 - 13:26 Uhr
      Antwort auf Homunculus

      War ja irgendwie naheliegend. Die Seikrets sahen ja eh schon fast so aus. xD
      Omega finde ich auch ne langweilige Wahl. Da gibts so viele coolere Monster in FF14 die man hätte nehmen können.

      0
      • Alarith 18190 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 20.08.2025 - 13:42 Uhr
        Antwort auf danbu

        Vielleicht wird der Kampf ja trotzdem interessant. In world war der behemoth Top.

        0

