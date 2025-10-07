Final Fantasy XIV Online: Monster Hunter Wilds Kollaboration jetzt live

Neben der Kollaboration sind in Final Fantasy XIV Online ein neues Tiefes Gewölbe, Aufträge der Freundesvölker und mehr ebenfalls mit einem Update verfügbar.

Square Enix veröffentlicht Patch 7.35 für Final Fantasy XIV Online und hat damit den Startschuss für die Kollaboration mit Monster Hunter Wilds von Capcom gegeben, die während der Opening Night Live auf der gamescom 2025 angekündigt wurde.

Die Kollaboration, die erstmals von FFXIV Produzent und Direktor Naoki Yoshida zusammen mit Monster Hunter Wilds Produzent Ryozo Tsujimoto während der Show vorgestellt wurde, fordert die Spieler heraus, sich dem furchterregenden Wächter Arkveld sowohl im normalen als auch im extremen Schwierigkeitsgrad zu stellen, um eine Reihe spannender Belohnungen im Spiel zu erhalten, darunter Reittiere, Begleiter, Einrichtungsgegenstände und vieles mehr.

Der Trailer des Crossovers:

Weitere Informationen zum Final Fantasy XIV x Monster Hunter Wilds Crossover gibt es hier.

Spieler von Monster Hunter Wilds können nun ebenfalls an der Kollaboration teilnehmen. Die neuesten Informationen und weitere Details gibt es hier.

Pilgers Pfad

Pilgers Pfad, ein neues Tiefes Gewölbe, wird ebenfalls mit Patch 7.35 eingeführt und bietet eine Vielzahl neuer Spielmöglichkeiten, entweder solo oder als Teil einer Gruppe. Neue Missionen der Aktuellen Agenda, Änderungen an den Neustartbeschränkungen und Bosskämpfe mit variablem Schwierigkeitsgrad sind nur einige der Möglichkeiten, wie Spieler das neue Update genießen können.

Patch 7.35 enthält außerdem weitere Updates und Ergänzungen, darunter:

Aufträge der Freundesvölker – Yok Huy

Weitere Aufträge für Hildibrand