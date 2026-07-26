Final Fantasy XIV Online: Neuer Kontinent, Bastion und großes FFVII-Crossover

Ein Kontinent im ewigen Winter wird mit Final Fantasy XIV: Evercold im Januar 2027 zum nächsten großen Schauplatz des MMORPGs.

Square Enix hat die mittlerweile sechste Erweiterung beim Fan Festival 2026 in Berlin ausführlich vorgestellt und dabei den neuen Job Bastion, ein Final Fantasy VII-Crossover sowie zahlreiche Änderungen am Spiel enthüllt.

Producer und Director Naoki Yoshida präsentierte während der Keynote außerdem einen erweiterten Teaser-Trailer, der erste Eindrücke vom Vierten Splitter und dem Beginn der neuen Saga „Götterlose Lande“ vermittelt.

Bastion kämpft mit zwei Großschilden

Mit Bastion wurde der erste neue Job von Evercold vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen Hauptverteidiger, der gleich zwei als Skyltborg bezeichnete Großschilde verwendet.

Auch die neuen Schauplätze wurden konkretisiert. Spieler reisen in den Vierten Splitter und erkunden unter anderem den Kontinentenkreuzer des Wassers namens Naglfar und den Kontinentenkreuzer des Feuers Hringhorni. Mit Fargarth kommt außerdem eine neue Stadt hinzu.

Evercold verändert darüber hinaus die Struktur des Hauptszenarios. Auf verschiedenen Pfaden der Hauptauftragsreihe soll künftig mehr Freiheit bei der Reihenfolge der besuchten Gebiete bestehen. Eine automatische Inhaltsanpassung passt Schwierigkeit und Gegner in Dungeons an die Charakterstufe an.

Mehr Möglichkeiten bei der Charakteranpassung

Square Enix arbeitet gleichzeitig an einer umfangreicheren Charakteranpassung. Eine neue Farbpalette ermöglicht eine freiere Farbwahl, während Details wie Lippen und Augen präziser angepasst werden können. Neue Optionen wie Lidschatten kommen ebenfalls hinzu.

Auch Kampfanimationen werden individualisierbar. Zunächst können allgemeinen Kommandos wie Teleport und Rückführung alternative Animationen zugewiesen werden. In späteren Patches soll das System auf jobspezifische Kommandos ausgeweitet werden.

Final Fantasy VII trifft auf Final Fantasy XIV

Eine der größten Überraschungen betrifft die neue Raid-Serie „Jenseits des Lebensstroms“. Dafür arbeitet das Team von Final Fantasy XIV mit den Entwicklern der Final Fantasy VII Remake-Trilogie zusammen.

Final Fantasy VII Remake-Director Naoki Hamaguchi trat dafür gemeinsam mit Naoki Yoshida auf die Bühne. Bei dem neuen Crossover handelt es sich um eine für acht Spieler ausgelegte Raid-Serie innerhalb von Evercold.

Zusätzlich wurde neues Material zu EVANGELION – Ghosts of Desire präsentiert. Die bereits angekündigte Allianz-Raid-Serie erhielt einen neuen Teaser-Trailer. Regisseur und Animator Mahiro Maeda beteiligt sich als Special Guest Artist und Designer am Projekt.

Final Fantasy XIV kommt im August auf Switch 2

Noch vor Evercold steht eine weitere wichtige Veröffentlichung bevor. Final Fantasy XIV erscheint am 4. August 2026 für Nintendo Switch 2. Die Vorbestellungen sind bereits gestartet.

Zum Start werden die kostenlose Testversion, Starter Edition, Complete Edition und Dawntrail angeboten. Um die Serverstabilität zu unterstützen, soll es auf Nintendo Switch 2 für ungefähr einen Monat einen kostenlosen Abonnementzeitraum geben.

Weitere Änderungen folgen bereits vorher und in den kommenden Monaten. Patch 7.55 erscheint am 28. Juli und umfasst unter anderem weitere Erkundungen von Kreszentia, neue Phantomwaffen-Aufträge sowie zusätzliche Abenteuer mit Hildibrand.

Für Patch 7.5x ist zudem eine regionsinterne Gruppenfindung vorgesehen. Den Anfang machen Mitte Oktober die japanischen Datenzentren, Nordamerika und Europa sollen folgen.

Auch Chocobos bekommen ein großes Upgrade

Mit Patch 8.1 plant Square Enix eine umfangreiche Erweiterung des Mitstreiter-Chocobos. Dieser soll anschließend über den Inhaltshelfer auch in Dungeons gerufen werden können. Gleichzeitig wird sein Stufensystem überarbeitet.

Am 28. Oktober 2026 kommt außerdem mit Tastenschläger ein neues Gold-Saucer-Minispiel hinzu. Das Final Fantasy VII-inspirierte Tippspiel unterstützt bis zu vier Spieler.

Für Sammler wurde zusätzlich ein Evercold Collector’s Bundle angekündigt. Enthalten sind unter anderem eine Special Art Box, eine Schnitter-Figur, ein Ethos-Schlüsselanhänger, eine Köttr-Plüschfigur und ein Wandteppich des Vierten Splitters.

Die Digital Collector’s Edition ergänzt das Paket um die Bastion-Waffe Kristall-Skyltborg, das Valhallar-Odin-Reittier und das Kristallgebet-Emote. Details zu Verfügbarkeit und Vorbestellungen sollen später bekannt gegeben werden.