Final Fantasy XIV Online: Neues Kapitel bringt Patch 7.5 und große Überraschung auf die Bühne

Square Enix hat im Rahmen des neuesten „Brief des Produzenten LIVE“ einen umfangreichen Ausblick auf die Zukunft von Final Fantasy XIV Online gegeben. Im Mittelpunkt steht das nächste große Update mit dem Titel „Trail to the Heavens“, das am 28. April 2026 als Patch 7.5 erscheint.

Das Update führt die laufende Hauptgeschichte weiter und markiert ein neues Kapitel in der Welt des Online Rollenspiels, das inzwischen über 30 Millionen registrierte Spieler weltweit zählt. Neben der Story-Erweiterung werden auch mehrere neue Inhalte integriert, die das Spielerlebnis weiter ausbauen.

Dazu gehört ein neuer Dungeon mit frischen Herausforderungen sowie zusätzliche Bosskämpfe, die das Kampfsystem weiter vertiefen sollen. Ergänzt wird das Update durch neue Gameplay Elemente wie den Bestienbändiger, einen zeitlich begrenzten Job, der nur für einen bestimmten Zeitraum verfügbar sein wird.

Auch das sogenannte Wohnen System erhält neue Funktionen, die mehr kreative Gestaltungsmöglichkeiten für persönliche Räume bieten. Zusätzlich wird der Lagerplatz erweitert, um die Verwaltung von Gegenständen zu erleichtern.

Ein besonderer Fokus liegt zudem auf der Allianz Raid Serie Echoes of Vana’diel, die mit diesem Update ihren Abschluss findet und dabei Bezüge zu einem früheren Teil der Reihe aufgreift.

Neben den Ingame Inhalten gab es auch eine musikalische Ankündigung. Masayoshi Soken, Sound Director des Spiels, bestätigte den Auftritt seiner Band THE PRIMALS beim Download Festival 2026.

Am 12. Juni 2026 tritt die Gruppe im Donington Park erstmals außerhalb Japans auf einer der größten Rock und Metal Bühnen der Welt auf und bringt damit Musik aus Final Fantasy XIV in ein internationales Festival Umfeld.