Final Fantasy XIV Online: Patch 7.1: Crossroads veröffentlicht

Autor:, in / Final Fantasy XIV Online

Patch 7.1 bringt einen Berg an neuen Kampfinhalten und Updates für die Spieler von Final Fantasy XIV Online.

Heute hat Square Enix mit Patch 7.1 „Crossroads“ das erste große Update für Final Fantasy XIV Online nach der Veröffentlichung der neuesten Erweiterung Dawntrail veröffentlicht.

Der Patch enthält eine Reihe neuer Inhalte und Updates, darunter die Fortsetzung der Reise des Kriegers des Lichts nach dem Abschluss der Dawntrail-Erweiterung.

Außerdem erwarten euch spannende neue Herausforderungen, wie das Verlies der Yuweyawata-Feldstation, die Ballade des Barden: Sphene’s Burden“, die ‚Jade Stoa (Unreal)‘-Prüfung und das Debüt der lang erwarteten Final Fantasy XI Crossover-Allianz-Schlachtzugserie ‚Echoes of Vana’diel‘.

Darüber hinaus wird die Patch 7.1x-Serie in den kommenden Monaten eine Reihe weiterer Updates enthalten, die jeweils eine Vielzahl von Inhalten und Änderungen am Spielerlebnis mit sich bringen.

Patch 7.11 wird am Dienstag, dem 26. November, veröffentlicht und führt das mit Spannung erwartete Futures Rewritten (Ultimate) ein, das eine neue Herausforderung in einer epischen Schlacht bietet. In diesem 8-Spieler-Schlachtzug treten einige bekannte Gesichter aus der Shadowbringers-Erweiterung auf.

Patch 7.15, dessen Veröffentlichung derzeit für Dienstag, den 17. Dezember geplant ist, wird einen neuen benutzerdefinierten Liefer-NSC, neue Hildibrand-Quests und zusätzliche Wachumeqimeqi-Quests hinzufügen.

Am 24. Dezember, eine Woche nach der Veröffentlichung von Patch 7.15, wird mit dem Allianz-Schlachtzug Wolke der Finsternis (Chaotisch) eine völlig neue Schwierigkeitsstufe freigeschaltet. Dieser 24-Spieler-Allianz-Schlachtzug mit hohem Schwierigkeitsgrad wird den Spielern eine neue Art von Inhalten bieten, denen sie sich stellen müssen.

Am 21. Januar 2025, wird Patch 7.16 zusätzliche Rollenquests bringen.

Details zu Patch 7.1 und den kommenden Veröffentlichungen von Patch 7.11, 7.15 und 7.16:

Patch 7.1 – Releasing Tuesday 12th November

New Main Scenario Quests – Crossroads

Crossroads New 24-Player Alliance Raid – Echoes of Vana’diel – Jeuno: The First Walk

Echoes of Vana’diel – Jeuno: The First Walk New Dungeon – Yuweyawata Field Station

Yuweyawata Field Station New Trial – The Minstrel’s Ballad: Sphene’s Burden

The Minstrel’s Ballad: Sphene’s Burden New Unreal Trial – The Jade Stoa (Unreal): Face off against Byakko, one of the Four Lords, at level 100

The Jade Stoa (Unreal): Face off against Byakko, one of the Four Lords, at level 100 New Allied Society Quests – Players will be able to undertake new allied society quests for the Pelupelu that are designed for battle classes and jobs

Players will be able to undertake new allied society quests for the Pelupelu that are designed for battle classes and jobs New Game+ Support for Patch 7.0 – Replay main scenario quests, job quests, and role quests

Duty Support Additions – Support for the non-main scenario quest dungeon Halatali will be implemented, with further additions in the future

Support for the non-main scenario quest dungeon Halatali will be implemented, with further additions in the future Player Housing Update – The ability to select interior designs from different residential areas regardless of the location of the plot and new interior designs will be added

The ability to select interior designs from different residential areas regardless of the location of the plot and new interior designs will be added Player Versus Player Update – Rework of multiple Crystalline Conflict maps, PvP action changes, and more

Rework of multiple Crystalline Conflict maps, PvP action changes, and more Miscellaneous Updates – Additional updates for the Hall of the Novice with training for a wide range of different battle mechanics, NPC voiceovers added to Doman Mahjong, and more

Patch 7.11 – Releasing Tuesday 26th November

New Ultimate Raid – Futures Rewritten (Ultimate)

Patch 7.15 – Releasing Tuesday 17th December

A New Custom Delivery Client – Nitowikwe

Nitowikwe Additional Wachumeqimeqi Quests – Players who have completed all Wachumeqimeqi quests will be able to enjoy a finale to wrap-up their respective stories

Players who have completed all Wachumeqimeqi quests will be able to enjoy a finale to wrap-up their respective stories New Hildibrand Quest Series – Everyone’s favorite inspector returns for more antics in Dawntrail

Tuesday 24th December

Chaotic Alliance Raid – The Cloud of Darkness (Chaotic): A new 24-player, high-difficulty alliance raid arriving one week after Patch 7.15

Patch 7.16 – Releasing Tuesday 21st January, 2025

Additional Role Quests