Final Fantasy XIV Online: Patch 7.5 erscheint am 28 April 2026

Final Fantasy XIV erhält mit Patch 7.5 Trail to the Heavens ein weiteres großes Update am 28. April 2026.

Final Fantasy XIV erhält am 28. April 2026 mit Patch 7.5 „Trail to the Heavens“ das nächste große Update nach der Erweiterung Dawntrail. Damit wird die laufende Inhalte-Phase des MMORPGs weiter fortgesetzt.

Der neue Patch stellt das fünfte große Update nach der Veröffentlichung der aktuellen Erweiterung dar und bringt weitere Inhalte in die bestehende Spielwelt. Erste Einblicke wurden bereits in einer Vorschau zum Update präsentiert.

Mit Patch 7.5 setzt Final Fantasy XIV seine regelmäßige Update-Strategie fort und erweitert das Spiel kontinuierlich um neue Inhalte im Rahmen der bestehenden Erweiterung.