Final Fantasy XIV Online: Patch 7.5 Trail to the Heavens bringt Story-Finale, neue Raids und massive PvP-Updates

Final Fantasy XIV Patch 7.5 ist live und erweitert das MMORPG um neue Story-Quests, Raids, PvP-Content und mehr.

Mit Patch 7.5 „Trail to the Heavens“ hat Final Fantasy XIV Online ein umfangreiches Inhaltsupdate erhalten, das sowohl die Hauptgeschichte fortsetzt als auch zahlreiche neue Aktivitäten für Endgame-Spieler ergänzt.

Im Zentrum steht die Weiterführung der Dawntrail-Handlung, die mit neuen Hauptszenario-Quests in den finalen Abschnitt übergeht. Damit wird die erzählerische Entwicklung rund um den Krieger des Lichts in den kommenden Updates weiter zugespitzt.

Für Endgame-Spieler erweitert das Update das Angebot um den neuen Dungeon „Das Klyteum“ sowie den dritten Teil der Allianz-Raid-Serie „Echoes of Vana’diel“. Zusätzlich wurde die Prüfung „Enuo“ in den Schwierigkeitsstufen Normal und Extrem integriert, ebenso wie die Traumprüfung „Heldenlied von Shinryu“.

Im PvP-Bereich startet die neue Serie 11, begleitet von Anpassungen bestehender Aktionen und einer neuen „Crystalline Conflict“-Arena mit dem Namen „Archeia Harmonia“. Damit erhält der kompetitive Modus zusätzliche strukturelle und spielerische Varianten.

Auch verschiedene Systeme des Spiels wurden erweitert. Dazu gehören Verbesserungen beim Hochseeangeln, Updates für das Housing-System, Anpassungen im Gefährten-Chocobo-System sowie Erweiterungen im Gold Saucer.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der kostenlosen Testversion, die nun Inhalte der Erweiterung Final Fantasy XIV: Shadowbringers bis Patch 5.58 ohne zeitliche Begrenzung zugänglich macht und damit den Einstieg für neue Spieler deutlich erweitert.

Begleitend zu Patch 7.5 wurden bereits weitere Inhalte der 7.5x-Reihe angekündigt, darunter neue Zonen, Raids, Jobs, Quests und systemische Erweiterungen, die schrittweise bis Patch 7.56 erscheinen sollen.