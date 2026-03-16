Final Fantasy XIV Online: Patch 7.5 Trail to the Heavens erscheint am 28. April

SQUARE ENIX hat während des 91. Letter from the Producer LIVE den neuesten großen Patch für FINAL FANTASY XIV Online angekündigt.

Patch 7.5 mit dem Titel Trail to the Heavens erscheint am 28. April 2026.

Produzent und Direktor Naoki Yoshida stellte im Livestream den Veröffentlichungsplan für die Patch-7.5x-Serie vor. Zu den Highlights zählen neue Aufträge des Hauptszenarios, der letzte Teil der Allianz-Raid-Serie Echoes of Vana’diel, Teil 3 – Windurst, ein neuer Dungeon namens Das Klyteum, eine neue Prüfung Enuo und der erste Blick auf den neuen limitierten Bestienbändiger-Job.

Weitere Inhalte des Patches umfassen Updates für Hildibrand, neue Zonen in Kreszentia, eine Traumprüfung gegen Shinryu, ein Housing-Update mit mehr Möbel-Limits, ein Kosmo-Erkundungs-Update auf dem neuen Planeten Auxsia, PvP-Anpassungen mit neuer Crystalline Conflict-Arena sowie zahlreiche Verbesserungen bei Lieferungen, Phantomwaffen, Gold Saucer und mehr.

Mit Patch 7.5 Trail to the Heavens liefert SQUARE ENIX eine der umfangreichsten Aktualisierungen für FINAL FANTASY XIV, die sowohl neue Spieler als auch Veteranen mit Raids, Dungeons, Housing- und Job-Erweiterungen begeistern wird.

Patch 7.5 bringt zahlreiche neue Updates und Ergänzungen mit sich.

Weitere Updates werden in der 7.5x-Serie folgen, darunter:

Neue Aufträge des Hauptszenarios

Neuer Allianz-Raid: Echos aus Vana‘diel, Teil 3: Windurst: Die dritte Etappe

Echos aus Vana‘diel, Teil 3: Windurst: Die dritte Etappe Neuer Dungeon: Das Klyteum

Das Klyteum Neue Prüfung: Enuo – Umfasst die Modi „Normal“ und „Extrem“

Umfasst die Modi „Normal“ und „Extrem“ Freundesvölker-Abschlussaufträge

Neue Traumprüfung: Heldenlied von Shinryu (Traum): Nimm es mit dem mächtigen Shinryu auf Stufe 100 auf.

Heldenlied von Shinryu (Traum): Nimm es mit dem mächtigen Shinryu auf Stufe 100 auf. Neuer Fataler Raid

Neue Aufträge für Hildibrand

Neues Update für „Kreszentia“: Neue Zone mit neuen Monstern, kritischen Begegnungen, erhöhter Wissensstufe und mehreren neuen Phantom-Jobs

Neue Zone mit neuen Monstern, kritischen Begegnungen, erhöhter Wissensstufe und mehreren neuen Phantom-Jobs Neuer limitierter Job: Bestienbändiger

Neues für den Inhaltshelfer: Unterstützung für „Abendrot-Wacht“ sowie „Shisui“ wird hinzugefügt.

Unterstützung für „Abendrot-Wacht“ sowie „Shisui“ wird hinzugefügt. Meeresangeln-Update: Neue Route (Richtung Thavnair)

Neue Route (Richtung Thavnair) Kosmo-Erkundung: Neuer Planet – Auxsia: Ein neuer Planet, den unerschrockene Handwerker und Sammler erkunden können, sowie weitere Updates und Änderungen

Ein neuer Planet, den unerschrockene Handwerker und Sammler erkunden können, sowie weitere Updates und Änderungen Housing-Update: Erhöhte Limits für Innen- und Außenmöbel, neue Inneneinrichtungen und mehr.

Erhöhte Limits für Innen- und Außenmöbel, neue Inneneinrichtungen und mehr. Kostbarkeitenkabinett: Eine deutliche Erhöhung der Anzahl der Lagerplätze für Gegenstände

Eine deutliche Erhöhung der Anzahl der Lagerplätze für Gegenstände Einfärbungssystem-Update

PvP-Updates: Die PvP-Serie 11 beginnt mit Anpassungen an bestehenden PvP-Aktionen und der Hinzufügung einer neuen „Crystalline Conflict“-Arena: Der Archeia Harmonia.

Die PvP-Serie 11 beginnt mit Anpassungen an bestehenden PvP-Aktionen und der Hinzufügung einer neuen „Crystalline Conflict“-Arena: Der Archeia Harmonia. Verschiedene Updates: Neue individuelle Lieferungen, Phantomwaffen-Updates, Gold-Saucer-Updates und mehr

Hier noch eine Aufzeichnung zum Stream: