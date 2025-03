Final Fantasy XIV Online: Seekers of Eternity-Inhalte und Termin enthüllt

Square Enix hat während der heutigen Letter from the Producer LIVE-Übertragung bekannt gegeben, dass Final Fantasy XIV Online Patch 7.2: Seekers of Eternity am 25. März 2025 erscheinen wird.

Das Datum wurde zusammen mit einem neuen Trailer bekannt gegeben, der von Produzent und Director Naoki Yoshida vorgestellt wurde und einen neuen Blick auf das bietet, was im kommenden Patch zu erwarten ist.

Das Update beinhaltet neue Quests für das Hauptszenario, einen neuen Schlachtzug, Updates für Spieler-gegen-Spieler-Inhalte und mehr.

Weitere Details zu Patch 7.2:

Neue Quests für das Hauptszenario

Neuer Dungeon – The Underkeep

Neuer Raid – The Arcadion: Cruiserweight Tier Der Schwierigkeitsgrad Savage wird am 1. April 2025 eingeführt, eine Woche nach der Veröffentlichung von Patch 7.2

Neue Prüfung – Recollection (Normal/Extrem)

Neue Cornservant-Nebenquest

Neue Unreal-Prüfung – Hells‘ Kier (Unreal): Nehmt es mit Suzaku, einem der Vier Lords, auf Stufe 100 auf

Ergänzungen zur Aufgabenunterstützung – Unterstützung für den Versunkenen Tempel von Qarn wird hinzugefügt

PvP-Updates – Der Beginn der PvP-Serie 8, das Hinzufügen mehrerer neuer Rollenaktionen für groß angelegte PvP-Begegnungen, Anpassungen bestehender Aktionen und die Rückkehr von Frontlinie (Sicher) mit Anpassungen

Yoshida stellte außerdem weitere Details und Gameplay für Inhalte vor, die mit Patch 7.21, der am 22. April 2025 erscheinen soll, und Patch 7.25, der für den 27. Mai 2025 geplant ist, veröffentlicht werden:

Cosmic Exploration (7.21) – Arbeitet mit Spielern eurer Welt zusammen und erforscht unbekannte Sterne in dieser neuen Aktivität für Handwerker und Sammler

Neue Feldoperationen (7.25) – Occult Crescent: In den tückischen Gewässern des Schattendreiecks liegt der Okkulte Halbmond, eine Insel, die von Geheimnissen umhüllt ist. Wenn ihr die Geheimnisse der Insel lüften wollt, müsst ihr das unkartierte Gebiet erforschen und gegen die Bewohner der Insel kämpfen.

Inconceivably Further Hildibrand Adventures (7.25)

Weitere Informationen über die Patch 7.2x-Serie findet ihr hier.

On-Demand-Video der Übertragung (nur japanischer Ton):