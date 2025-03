Final Fantasy XIV Online: Seekers of Eternity jetzt spielbar

Patch 7.2: Seekers of Eternity kommt mit einer Fülle an Updates für Final Fantasy XIV Online.

Square Enix veröffentlicht heute mit Patch 7.2, „Seekers of Eternity“, das neueste Update für Final Fantasy XIV Online. Der Patch wartet mit einer Vielzahl neuer Inhalte und Updates auf, darunter die nächste Etappe auf der Reise des Kriegers des Lichts.

Spannende neue Abenteuer sind warten auf alle Fans, zum Beispiel der Dungeon Die Unterfried-Ruinen, eine neue, anspruchsvolle Traumprüfung, in der Spieler eine der Vier Tierheiligen, Suzaku, auf Stufe 100 begegnen und das nächste Kapitel der Arkadion Raid-Serie, das Schwergewicht.

Am 22. April, wird mit Patch 7.21 die Kosmo-Erkundung veröffentlicht, ein Inhalt, bei dem Spieler einer Welt als Sammler und Handwerker zusammenarbeiten müssen, um die unbekannten Weiten des Weltraums zu erforschen. Die Kosmo-Erkundung wird des Weiteren die neuesten Aufträge zur Verbesserung von Werkzeugen mit sich führen, in denen es gilt, innovative Kosmo-Werkzeuge herzustellen.

Am 27. Mai, mit Patch 7.25 erscheint die Insel Kreszentia am Horizont. In diesem kampforientierten Inhalt segeln Spieler Seite an Seite mit einem legendären Entdecker und seiner verwegenen Mannschaft und setzen Kurs auf die gefürchteten Gewässer des Dreiecks des Todes, um die Rätsel zu lüften, die das tiefe Wasser hütet. Außerdem werden in Patch 7.25 die Aufträge des einzigartigen Kriminologen Hildibrand weitergeführt.

Weitere Details zur Patch-Serie 7.2, 7.21 und 7.25 werden im Folgenden aufgeführt:

Patch 7.2 – Veröffentlichung am Dienstag, den 25. März

Neue Aufträge des Hauptszenarios: Seekers of Eternity

Seekers of Eternity Neuer Dungeon: Die Unterfried-Ruinen

Die Unterfried-Ruinen Neuer Raid: Das Arkadion – Schwergewicht Die episch schwere Variante wird eine Woche nach Veröffentlichung von Patch 7.2, am Dienstag, den 01. April 2025, spielbar sein.

Das Arkadion – Schwergewicht Neue Prüfung: Zel Tajaal – Zelenia (normale Variante) / Gok Tajaal – Zelenia (extrem schwere Variante)

Zel Tajaal – Zelenia (normale Variante) / Gok Tajaal – Zelenia (extrem schwere Variante) Neuer Nebenauftrag mit Meister Mais

Neue Traumprüfung: Traumprüfung – Suzaku: Es gilt Suzaku, einer der Vier Teilheiligen, auf Stufe 100 entgegenzutreten.

Traumprüfung – Suzaku: Es gilt Suzaku, einer der Vier Teilheiligen, auf Stufe 100 entgegenzutreten. Neues für den Inhaltshelfer: Der Versunkene Tempel von Qarn wird hinzugefügt.

Der Versunkene Tempel von Qarn wird hinzugefügt. PvP-Neuerungen: Mit dem Beginn der PvP-Serie 8 werden einige neue Rollenkommandos für groß angelegte PvP-Begegnungen hinzugefügt, bestehende PvP-Kommandos angepasst und die Sicherungs-Kampagne kehrt mit Neuerungen zurück.

Patch 7.21 – Veröffentlichung am Dienstag, den 22. April

Kosmo-Erkundung: Spieler aus einer Welt müssen zusammenarbeiten, um im Rahmen dieser neuen Aktivität für Handwerker und Sammler die Sterne zu erkunden.

Patch 7.25 – Veröffentlichung am Dienstag, den 27. Mai

Neue Feldexkursion: In den trügerischen Gewässern des Dreiecks des Todes wartet die geheimnisvolle Insel Kreszentia. Um ihre Geheimnisse zu lüften, müssen Spieler unerforschte Gebiete erkunden und gegen die Einwohner der Insel antreten. Jene, die es schaffen, die Wildnis Kreszentias zu überleben, können in den Fork-Turm vordringen, ein neuer Dungeon für bis zu 48 Spieler, wo sie der gefährlichste Gegner dieser Insel erwarten wird.

In den trügerischen Gewässern des Dreiecks des Todes wartet die geheimnisvolle Insel Kreszentia. Um ihre Geheimnisse zu lüften, müssen Spieler unerforschte Gebiete erkunden und gegen die Einwohner der Insel antreten. Jene, die es schaffen, die Wildnis Kreszentias zu überleben, können in den Fork-Turm vordringen, ein neuer Dungeon für bis zu 48 Spieler, wo sie der gefährlichste Gegner dieser Insel erwarten wird. Neue Aufträge der Freundesvölker: Im tiefen Wald von Yak T‘el werden die Grundlagen für eine neue Unternehmung gelegt, um einen Ort zu schaffen, den jeder Mamool Ja stolz seine Heimat nennen kann.

Im tiefen Wald von Yak T‘el werden die Grundlagen für eine neue Unternehmung gelegt, um einen Ort zu schaffen, den jeder Mamool Ja stolz seine Heimat nennen kann. Neue Aufträge für Hildibrand

Weitere Informationen zu Patch 7.2 können auf der offiziellen Seite gefunden werden.