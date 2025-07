Final Fantasy XIV Online: Termin für The Promise of Tomorrow verkündet

Autor:, in / Final Fantasy XIV Online

Der Termin für Patch 7.3 The Promise of Tomorrow und weitere Neuigkeiten zu künftigen Updates für Final Fantasy XIV Online wurden verkündet.

Während der letzten Live-Übertragung „Letter from the Producer LIVE“ hat Naoki Yoshida, Produzent und Direktor von FINAL FANTASY XIV Online, einen neuen Trailer zu Patch 7.3 „The Promise of Tomorrow“ vorgestellt und das Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben: Dienstag, 5. August 2025.

Während der Übertragung stellte Produzent und Direktor Naoki Yoshida einen neuen Überblick über eine Reihe von Updates vor, die mit der Patch-7.3-Serie erscheinen werden, darunter neue Hauptszenario-Quests, das nächste Kapitel der Allianz-Raid-Serie „Echoes of Vana’diel“, ein brandneuer Deep Dungeon, das erste Update für die auf Sammeln und Handwerk fokussierte „Cosmic Exploration“, eine neue PvP-Karte „Crystalline Conflict“ und vieles mehr.

Patch 7.3 bringt eine Reihe neuer Updates und Ergänzungen mit sich:

Neue Hauptszenario-Quests

Neuer Allianz-Raid – Echoes of Vana’diel, Teil 2: San d’Oria: Der zweite Gang

Neuer Dungeon – Der Meso-Terminal

Neue Prüfung – Enthält sowohl den normalen als auch den extremen Modus

Neue Unreal-Prüfung – Der Kranz der Schlangen (Unreal): Stelle dich Seiryu, einem der vier Lords, auf Stufe 100

Neuer Schatz-Dungeon – Tresor Oneiron

Ergänzungen zur Aufgabenunterstützung – Unterstützung für den Schrei des Schneiders wird hinzugefügt

PvP-Updates – Start der PvP-Serie 9, Anpassungen bestehender Aktionen, neue Rangstufen und Hinzufügung einer neuen Kristallkonflikt-Arena: das Bayside-Schlachtfeld

Verschiedene Updates – Chat-Blasen, Änderungen an Phönix-Feder, Updates für Gruppenposen und mehr

Weitere Updates sind mit den Patches 7.31 und 7.35 geplant, darunter:

Kosmische Erkundung: Neuer Planet – Phaenna (Patch 7.31) – Ein neuer Planet für unerschrockene Handwerker und Sammler zum Erkunden sowie weitere Updates und Änderungen

Waffenverbesserungsquests (7.31) – Phantomwaffen

Neuer tiefer Dungeon (Patch 7.35) – Pilgrim’s Traverse

Neue Quests der verbündeten Gesellschaft (Patch 7.35) – Yok Huy

Unvorstellbar weitere Hildibrand-Abenteuer (Patch 7.35)

Eine Aufzeichnung des Streams (nur japanischer Ton) kann auf Twitch angesehen werden.