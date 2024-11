Final Fantasy XIV Online: Termin und Trailer zu Update 7.1 Crossroads

Während der neusten „Letter from the Producer“ LIVE-Übertragung enthüllte Final Fantasy XIV Online Producer und Director Naoki Yoshida einen neuen Trailer zu Patch 7.1 „Crossroads“, dem ersten großen Update nach der Veröffentlichung der neuesten Erweiterung Dawntrail, sowie das Veröffentlichungsdatum Dienstag, 12. November 2024.

Während der Übertragung stellte Yoshida „Echoes of Vana’diel“ vor, die Crossover-Allianz-Schlachtzugserie mit Final Fantasy XI, dem ersten MMORPG von Square Enix. Der erste Schlachtzug der Serie, „Jeuno: The First Walk“, wird mit Patch 7.1 implementiert und bringt die Welten der beiden kultigen MMORPGs in 24-Spieler-Kämpfen zusammen, während Abenteurer in die Welt von Vana’diel reisen.

Yoshida gab außerdem einen Ausblick auf den kommenden 8-Spieler-Schlachtzug im Schwierigkeitsgrad „Ultimativ“ (der mit Patch 7.11 erscheinen wird), den ersten 24-Spieler-Kampfinhalt im Schwierigkeitsgrad „Chaotisch“ (der eine Woche nach Patch 7.15 erscheinen wird), Updates für PvP-Inhalte, Tutorials für die Halle der Anfänger und mehr.

Die Patch 7.1-Reihe wird neue Inhalte, Aktualisierungen und mehr bieten, darunter:

Neue Quests für das Hauptszenario – Crossroads

Neuer Dungeon – Yuweyawata Field Station

Neuer Allianz-Schlachtzug für 24 Spieler – Echos von Vana’diel – Jeuno: The First Walk

Neue Prüfung – Die Ballade des Minnesängers: Sphene’s Bürde

Neue Unreal-Prüfung – Die Jadestoa (Unreal): Tritt gegen Byakko, einen der Vier Lords, auf Stufe 100 an

Chaotischer Allianz-Schlachtzug – Die Wolke der Finsternis (Chaotisch): Ein neuer Schlachtzug mit 24 Spielern und hohem Schwierigkeitsgrad, der eine Woche nach Patch 7.15 erscheint

Neuer Ultimativer Schlachtzug – Die Zukunft neu geschrieben (Ultimativ)

Neue Quests der verbündeten Gesellschaft – Spieler werden an neuen Quests der verbündeten Gesellschaft für die Pelupelu teilnehmen können, die für Kampfklassen und Berufe konzipiert sind

Ein neuer benutzerdefinierter Auslieferungs-Client – Nitowikwe

Zusätzliche Rollen- und Wachumeqimeqi-Quests – Spieler, die alle Dawntrail-Rollenquests oder alle Wachumeqimeqi-Quests abgeschlossen haben, können sich über ein Finale freuen, das ihre jeweiligen Geschichten abschließt

Neue Hildibrand-Questreihe – Jedermanns Lieblingsinspektor kehrt für weitere Possen in Dawntrail zurück

Neue Game+ Unterstützung für Patch 7.0 – Wiederholung von Quests des Hauptszenarios, Jobquests und Rollenquests

Ergänzungen zur Aufgabenunterstützung – Unterstützung für den Dungeon Halatali, der nicht zum Hauptszenario gehört, wird implementiert, weitere Ergänzungen werden folgen

Update für Spielerwohnungen – Die Möglichkeit, unabhängig von der Lage des Grundstücks Inneneinrichtungen aus verschiedenen Wohngebieten auszuwählen, sowie neue Inneneinrichtungen werden hinzugefügt

Spieler-gegen-Spieler-Update – Überarbeitung mehrerer Crystalline Conflict-Karten, Änderungen an PvP-Aktionen und mehr

Verschiedene Updates – Zusätzliche Updates für die Halle der Novizen mit Training für eine Vielzahl verschiedener Kampfmechaniken, NPC-Voiceover für Doman Mahjong und mehr

Der Trailer zu Patch 7.1: