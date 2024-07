Final Fantasy XIV: MMORPG auf der Gamescom

Autor:, in / Final Fantasy XIV

Square Enix gibt bekannt, dass das von der Kritik gefeierte MMORPG Final Fantasy XIV Online zur gamescom 2024 in die Hallen der Koelnmesse in Köln zurückkehrt.

Von Mittwoch, den 21. August bis Sonntag, den 25. August, können sich Krieger des Lichts aus aller Welt dem FFXIV-Team in Halle 9, Stand B-054 anschließen und fünf Tage voller Spannung und Abenteuer erleben.

Besucher des Standes haben während der Messe die Möglichkeit, sich der großen Valigarmanda-Battle-Challenge zu stellen. Alle, die die Herausforderung erfolgreich meistern, können sich auf eine exklusive Belohnung freuen. Neue Spieler werden ebenfalls ermutigt, den Stand zu besuchen und in der New Player Area den Dungeon „Schneekleid“ auszuprobieren, um die Reise eines Kriegers des Lichts in die Welt von Eorzea und darüber hinauszubeginnen.

Während der Show wird es eine Reihe von Live-Aktivitäten geben, darunter Battle Content, Entwicklergespräche mit Mitgliedern des Teams, die Möglichkeit, FFXIV an der Seite von Produzent und Direktor Naoki Yoshida zu spielen und vieles mehr.

Der Großteil der Bühnenshows wird auf dem offiziellen FFXIV Twitch-Kanal live gestreamt: https://www.twitch.tv/finalfantasyxiv

Dawntrail, die fünfte und neueste Erweiterung für Final Fantasy XIV Online, ist seit 02. Juli für Windows, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Mac und Steam verfügbar.

Spieler werden über die glitzernden Meere auf den fernen Kontinent Tural gerufen und begeben sich auf ein spannendes Abenteuer mit neuen und bekannten Gesichtern.

Der Dawntrail-Launch-Trailer kann hier noch einmal angesehen werden: