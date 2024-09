Final Fantasy XIV: Patch 7.1 erscheint im November

Square Enix enthüllte heute das erste große Update für Final Fantasy XIV Online nach der Veröffentlichung der fünften Erweiterung Dawntrail.

Details für Patch 7.1, betitelt „Crossroads“, wurden im jüngsten Brief des Produzenten live bekannt gegeben, der während der Tokyo Games Show 2024 ausgestrahlt wurde. Zudem wurde ein Veröffentlichungsdatum von Mitte November 2024 angekündigt.

Während der Übertragung stellte Produzent und Direktor Naoki Yoshida einige Neuerungen vor, die mit Patch 7.1 veröffentlicht werden. Zu den neuen Inhalten zählen unter anderem die Fortführung der Aufträge des Hauptszenarios, der erste Teil der Allianz-Raid-Serie in Zusammenarbeit mit FINAL FANTASY XI, neue Aufträge der Freundesvölker und vieles mehr.

Der bevorstehende Patch wird mit dem langersehnten Allianz-Raid aufwarten, der in Zusammenarbeit mit dem ersten MMORPG von Square Enix, Final Fantasy XI, entstanden ist. Dieser Kampfinhalt für 24 Spieler gibt den Ton für die neue Allianz-Raid-Serie für Final Fantasy XIV: Dawntrail an. In „Echos aus Vana‘diel“ ruft das Abenteuer in einer gänzlich anderen Welt – Vana‘diel.

Die Patch-Serie 7.1 bietet zudem eine Vielzahl an hochstufigen Kampfinhalten von verschiedener Schwierigkeit, darunter auch der allererste extrem schwierige 24-Spieler Allianz-Raid namens „Wolke der Dunkelheit (chaotisch)“, sowie eine neue Traumprüfung und ein neuer fataler Raid.

Patch 7.1 birgt eine Vielzahl verschiedener Inhalte, Anpassungen und mehr, darunter:

Neue Aufträge des Hauptszenarios

Neuer Dungeon – Die Forschungsstation Yuweyawata

Die Forschungsstation Yuweyawata Neuer Allianz-Raid für 24 Spieler – „Echos aus Vana‘diel“

„Echos aus Vana‘diel“ Neue Prüfung – Gok Tajaal – Ewige Königin

Gok Tajaal – Ewige Königin Neue Traumprüfung – Traumprüfung – Byakko: Stelle dich Byakko, einer der vier Teilheiligen, auf Stufe 100.

Chaotischer Allianz-Raid – Wolke der Dunkelheit (chaotisch): Ein neuer, extrem schwerer Raid für 24 Spieler.

Wolke der Dunkelheit (chaotisch): Ein neuer, extrem schwerer Raid für 24 Spieler. Neuer Fataler Raid – Eine zweite Zukunft (fatal)

Neue Aufträge der Freundesvölker – Spieler:innen aller Kampfklassen können dem Freundesvolk der Pelupelu in neuen Aufträgen unter die Arme greifen.

Spieler:innen aller Kampfklassen können dem Freundesvolk der Pelupelu in neuen Aufträgen unter die Arme greifen. Neue Wunschlieferungen – Nitowikwe

Nitowikwe Zusätzliche Rollenaufträge und Geschichte für den Markt von Wachumeqimeqi – Eine neue Erzählung wird nach Abschluss aller Dawntrail-Rollenaufträge freigeschaltet. Gleichermaßen eröffnet sich eine neue Geschichte auf dem Markt von Wachumeqimeqi, wenn alle Aufträge dieses Inhalts abgeschlossen wurden.

Eine neue Erzählung wird nach Abschluss aller Dawntrail-Rollenaufträge freigeschaltet. Gleichermaßen eröffnet sich eine neue Geschichte auf dem Markt von Wachumeqimeqi, wenn alle Aufträge dieses Inhalts abgeschlossen wurden. Neue Aufträge für Hildibrand – Unfassbar, aber wahr: Hildibrand ist wieder da!

Unfassbar, aber wahr: Hildibrand ist wieder da! Neues Spiel+ Unterstützung für Patch 7.0 – Aufträge des Hauptszenarios, Jobaufträge und Rollenaufträge können erneut gespielt werden.

Neues für den Inhaltshelfer – Der Nebenauftrags-Dungeon Halatali wird dem Inhaltshelfer hinzugefügt. Weitere Ergänzungen sind geplant.

Der Nebenauftrags-Dungeon Halatali wird dem Inhaltshelfer hinzugefügt. Weitere Ergänzungen sind geplant. Aktualisierung für Unterkünfte – Es wird künftig möglich sein, Innenausbau-Designs aus verschiedenen Wohngebieten unabhängig des Standorts des Grundstücks auszuwählen. Neue Designs werden ebenfalls zur Verfügung gestellt.

Es wird künftig möglich sein, Innenausbau-Designs aus verschiedenen Wohngebieten unabhängig des Standorts des Grundstücks auszuwählen. Neue Designs werden ebenfalls zur Verfügung gestellt. Sonstige Aktualisierungen – Weitere Neuerungen für die Anfänger-Arena, die erlauben, viele verschiedene Kampfmechaniken zu üben, NPCs im domanischen Mahjong werden vertont und mehr

Weitere Informationen und die neuesten Updates zu Inhalten, die mit Patch 7.1 und den darauffolgenden kleineren Patches hinzugefügt werden, können auf der Promo-Seite gefunden werden.