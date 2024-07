Final Fantasy XIV: Producer entschuldigt sich für Dawntrail-Probleme

Autor:, in / Final Fantasy XIV

Final Fantasy XIV hat derzeit mit schwerwiegenden Problemen zu kämpfen und die Veröffentlichung von Dawntrail läuft nicht zufriedenstellend. Vor allem die Xbox-Version scheint es besonders hart getroffen zu haben, so hart, dass sich Naoki Yoshida in einem öffentlichen Brief bei den Spielern entschuldigte.

Naoki Yoshida gab ein Update bezüglich der Xbox-Version, die nicht mehr reagiert, und anderer Probleme verursacht.

„Zunächst einmal möchte ich mich bei allen bedanken, die Dawntrail seit dem Start des Early Access gespielt haben. Ich möchte mich jedoch aufrichtig für die Probleme entschuldigen, die wir identifiziert und unten aufgeführt haben. Bitte lassen Sie mich Ihnen den Stand der Ermittlungen zu den Ursachen und die Maßnahmen erläutern, die wir zur Behebung der Probleme ergreifen werden.“ „Wir haben ein Problem in der Xbox-Version bestätigt, bei dem der Spiel-Client nicht mehr reagiert, wenn er zwischen verschiedenen Orten, wie z. B. Feldern und Städten, wechselt. Unsere vorläufige Untersuchung deutet darauf hin, dass dieses Problem wahrscheinlich auf ein Phänomen zurückzuführen ist, das als Speicherfragmentierung bekannt ist.“ „Wir führen derzeit eine umfassende Untersuchung des Problems durch, die wir mit hoher Priorität behandeln, um eine schnelle Lösung zu gewährleisten. Um das Problem zu beheben, muss jedoch ein Patch aufgespielt werden, um den Client zu aktualisieren. Dieser Prozess beinhaltet unter anderem strenge Prüfungen durch unser QA-Team, was bedeutet, dass die Behebung des Problems mehrere Tage dauern kann.“ „Wir arbeiten daran, die Veröffentlichung dieses Patches so schnell wie möglich voranzutreiben. Wir bedauern jedoch, dass dieser Prozess einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Wir entschuldigen uns aufrichtig für die Unannehmlichkeiten, die dies verursacht, und danken Ihnen für Ihre Geduld und Ihr Verständnis, während wir daran arbeiten, das Problem zu beheben“, erklärte Naoki Yoshida.

Die Entwickler erwägen die Veröffentlichung eines Hotfixes, der wahrscheinlich irgendwann in dieser Woche erscheinen wird, was mit einer kurzen Wartungsphase einhergehen würde.

Naoki Yoshida, Producer und Director of Final Fantasy XIV, sagte weiter: „Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal für das Auftreten dieser Probleme entschuldigen. Seien Sie versichert, dass wir uns bemühen, Probleme wie diese, die nach der Veröffentlichung einer Erweiterung auftreten, zu beheben, und dass wir auch weiterhin alle dringenden Probleme, die auftreten können, umgehend beheben werden.“