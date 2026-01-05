Final Fantasy XV: Verlorener Prolog‑Level Insomnia dank Mod komplett spielbar

Neues Material zeigt, wie Final Fantasy XV ursprünglich starten sollte. Das Rollenspiel war demnach nie dafür gedacht, direkt an einer Landstraße zu beginnen, sondern wollte euch mitten in der Hauptstadt ins Abenteuer werfen.
In der wiederhergestellten Version von Final Fantasy XV beginnt ihr nicht außerhalb der Stadt, sondern direkt in Insomnia, bevor die Invasion einsetzt. Die PC‑Mod bringt mehrere Questfragmente und Tutorials zurück, die Noctis’ grundlegende Kampfmechaniken einführen sollten. Ein früher Kampf gegen einen Iron Giant erinnert an die Platinum Demo und zeigt, dass das Prolog‑Kapitel als spielbarer Einstieg geplant war, nicht als reine Zwischensequenz.
Die vollständig modellierte Stadt Insomnia lässt sich frei erkunden, inklusive kompletter Straßen, Gebäude und Beleuchtung. Einige Randbereiche greifen auf zerstörte Modelle aus späteren Kapiteln zurück, da ursprüngliche Assets fehlen, doch die Umgebung funktioniert als vollwertiges Level. Besonders auffällig ist die durchgehend nächtliche Beleuchtung, die in Final Fantasy XV sonst nirgends in dieser Form existiert. NPC‑Verhalten wurde nie implementiert, dennoch wirkt die Stadt wie ein echter Spielraum und nicht wie ein Testgebiet.
Die Struktur des Prologs entspricht weitgehend dem Material der E3‑2013‑Präsentation, in der Noctis, seine Begleiter und König Regis in Insomnia gezeigt wurden. Modder Rinual setzte das Kapitel auf Basis früherer Funde von Luthus Nox Fleuret zusammen und nutzte Kollisionsdaten der Kapitel‑14‑Version vor der Royal Edition. Dadurch entsteht ein weitgehend authentisches Stadtlayout, auch wenn unsichtbare Wände und blockierte Wege weiterhin auftreten.
Ein einstündiges Video von World of Eos zeigt die restaurierte Fassung von Insomnia in all ihren Bezirken, mit verschiedenen Lichtstimmungen und Wettervarianten. Damit liefert es aktuell den umfassendsten Blick auf die ursprüngliche Version der Hauptstadt, die Final Fantasy XV nie in seiner finalen Veröffentlichung enthielt.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Interessant, sieht aber schon sehr steril und tot aus die Stadt, müsste die ganzen Final Fantasy Teile auch mal durchzocken.
Mods sind ne coole Sache, bin gespannt ob mit der Next als hybrid dann sowas auch auf Konsole möglich ist.
Das frage ich mich auch 🤔.
Bei Bethesda spielen wäre dann viel mehr möglich als mit den Creation mods 😁
Ist nichts für mich
Coole Sache sowas.
Aber das Spiel war echt nicht gut,dann haben sie auch noch die Modis für Xbox abgeschaltet und ich musste die letzten Erfolge bei meinem Bruder am PC holen.
FFXV ist für mich eins meiner liebsten FF trotz des Kampfsystems. Leider wurde es sehr schlampig umgesetzt. Zu viel entfernt, zu viel gerusht und dann wollte man bestimmte Segmente per DLC nachreichen, die dann aber nicht komplett erschienen.. trotzdem hat mich das Abenteuer komplett mitgenommen.
Find ich ja stark, dass man das hinbekommen hat
Interessant was da der schere zum opfer fiel
Für mich ist das leider auch nichts aber nur weil ich kein Finale Fantasy nach X mehr kenne
Ab final fantasy 12 geht die Reihe den Bach runter. Grade 15 ist mit Abstand der schlechteste Teil von allen. Die 4 emopunks die gingen mir so auf die Eier. Die besten Teile waren 6, 7, 9, x und x2 meiner Meinung nach.