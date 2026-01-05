Final Fantasy XV: Verlorener Prolog‑Level Insomnia dank Mod komplett spielbar

Neues Material zeigt, wie Final Fantasy XV ursprünglich starten sollte. Das Rollenspiel war demnach nie dafür gedacht, direkt an einer Landstraße zu beginnen, sondern wollte euch mitten in der Hauptstadt ins Abenteuer werfen.

In der wiederhergestellten Version von Final Fantasy XV beginnt ihr nicht außerhalb der Stadt, sondern direkt in Insomnia, bevor die Invasion einsetzt. Die PC‑Mod bringt mehrere Questfragmente und Tutorials zurück, die Noctis’ grundlegende Kampfmechaniken einführen sollten. Ein früher Kampf gegen einen Iron Giant erinnert an die Platinum Demo und zeigt, dass das Prolog‑Kapitel als spielbarer Einstieg geplant war, nicht als reine Zwischensequenz.

Die vollständig modellierte Stadt Insomnia lässt sich frei erkunden, inklusive kompletter Straßen, Gebäude und Beleuchtung. Einige Randbereiche greifen auf zerstörte Modelle aus späteren Kapiteln zurück, da ursprüngliche Assets fehlen, doch die Umgebung funktioniert als vollwertiges Level. Besonders auffällig ist die durchgehend nächtliche Beleuchtung, die in Final Fantasy XV sonst nirgends in dieser Form existiert. NPC‑Verhalten wurde nie implementiert, dennoch wirkt die Stadt wie ein echter Spielraum und nicht wie ein Testgebiet.

Die Struktur des Prologs entspricht weitgehend dem Material der E3‑2013‑Präsentation, in der Noctis, seine Begleiter und König Regis in Insomnia gezeigt wurden. Modder Rinual setzte das Kapitel auf Basis früherer Funde von Luthus Nox Fleuret zusammen und nutzte Kollisionsdaten der Kapitel‑14‑Version vor der Royal Edition. Dadurch entsteht ein weitgehend authentisches Stadtlayout, auch wenn unsichtbare Wände und blockierte Wege weiterhin auftreten.

Ein einstündiges Video von World of Eos zeigt die restaurierte Fassung von Insomnia in all ihren Bezirken, mit verschiedenen Lichtstimmungen und Wettervarianten. Damit liefert es aktuell den umfassendsten Blick auf die ursprüngliche Version der Hauptstadt, die Final Fantasy XV nie in seiner finalen Veröffentlichung enthielt.