Final Fantasy XVI: Complete Edition belegt Platz 11 der Xbox-Charts in den USA

Die Final Fantasy XVI Complete Edition feiert einen erfolgreichen Einstand im Xbox-Ökosystem und hat es bereits auf Platz 11 der meistverkauften Spiele im US-amerikanischen Xbox Store geschafft.

Damit zeigt sich, dass das einst PlayStation-exklusive Rollenspiel auch auf Xbox großes Interesse weckt – trotz technischer Kritik zur Performance.

Die Complete Edition umfasst neben dem Hauptspiel auch die beiden großen DLC-Erweiterungen Echoes of the Fallen und The Rising Tide, was das Paket für neue Spieler besonders attraktiv macht. Der starke Verkaufsrang deutet auf eine solide Nachfrage hin und belegt, dass das klassische Final-Fantasy-Flair auch auf der Xbox-Fangemeinde ankommt.

Dies könnte ein weiterer Beweis sein, dass die Angaben einer Marktanalyse nicht ganz korrekt sein könnten. Zumindest wirft es neue Fragen auf.