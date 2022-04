Final Fantasy XVI: Entwicklung befindet sich in der Endphase

Naoki Yoshida hat kürzlich über den Stand der Entwicklung von Final Fantasy XVI gesprochen. Im Interview mit dem Magazin Uniqlo sagte der verantwortliche Produzent des Spiels, dass man sich in der Endphase der Entwicklung befinden würde.

Yoshida sagte außerdem über das Spiel, dass es eine fesselnde Geschichte erzählt und man sich auf das Erlebnis als Einzelspieler konzentriert habe. Für ihn sei es eine tiefgründige Geschichte.

„Als Spiel für Einzelspieler zielt Final Fantasy XVI darauf ab, die Geschichte und das Spielerlebnis zu vereinen. Im Gegensatz zu Online-Spielen, die mehrere Spieler gleichzeitig darstellen, steht bei Final Fantasy XVI der Einzelspieler im Mittelpunkt, was die Geschichte fesselnder macht. Und ich glaube, dass die Geschichte ziemlich tiefgründig geworden ist.“

„Meine Hoffnung ist, dass die Erwachsenen, die in der Zwischenzeit erwachsen geworden sind, die Regeln der Gesellschaft verstanden haben und sich von Final Fantasy abgewandt haben, weil sie dachten, dass die reale Welt nicht so einfach ist wie ein Videospiel, sich an die Begeisterung von damals erinnern können. Das ist es, was wir im Hinterkopf behalten, wenn wir dieses Spiel entwickeln.“