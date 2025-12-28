Final Fantasy XVI: Mastermind Maehiro kündigt neue Spielerfahrung für 2026 an

Kazutoyo Maehiro, bekannt für seine Arbeit an Final Fantasy Tactics und Final Fantasy XVI, hat bestätigt, dass er und sein Team an einer neuen Spielerfahrung arbeiten, die im Jahr 2026 vorgestellt werden soll.

Er blickt dabei auf ein intensives Jahr 2025 zurück, in dem Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles am 30. September veröffentlicht wurde und LOGOS: The World of Final Fantasy XVI am 16. Dezember erschien.

Beide Projekte verfolgten unterschiedliche kreative Ansätze, wurden jedoch mit dem Ziel entwickelt, euch als Spieler daran zu erinnern, wie viel Freude Games bereiten können.

Maehiro erklärt, dass das nächste Projekt erneut einen anderen Ansatz verfolgen wird und bewusst nicht in die gleiche Richtung wie die vorherigen Veröffentlichungen geht. Er beschreibt das kommende Werk als etwas, das euch eine neue Art von Gaming‑Erlebnis bieten soll. Sein Team arbeitet intensiv daran, die Inhalte für die geplante Enthüllung vorzubereiten, und er bittet euch um etwas Geduld, bis das Projekt offiziell vorgestellt werden kann.

