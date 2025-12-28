Final Fantasy XVI: Mastermind Maehiro kündigt neue Spielerfahrung für 2026 an

Kazutoyo Maehiro, bekannt für seine Arbeit an Final Fantasy Tactics und Final Fantasy XVI, hat bestätigt, dass er und sein Team an einer neuen Spielerfahrung arbeiten, die im Jahr 2026 vorgestellt werden soll.
Er blickt dabei auf ein intensives Jahr 2025 zurück, in dem Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles am 30. September veröffentlicht wurde und LOGOS: The World of Final Fantasy XVI am 16. Dezember erschien.
Beide Projekte verfolgten unterschiedliche kreative Ansätze, wurden jedoch mit dem Ziel entwickelt, euch als Spieler daran zu erinnern, wie viel Freude Games bereiten können.
Maehiro erklärt, dass das nächste Projekt erneut einen anderen Ansatz verfolgen wird und bewusst nicht in die gleiche Richtung wie die vorherigen Veröffentlichungen geht. Er beschreibt das kommende Werk als etwas, das euch eine neue Art von Gaming‑Erlebnis bieten soll. Sein Team arbeitet intensiv daran, die Inhalte für die geplante Enthüllung vorzubereiten, und er bittet euch um etwas Geduld, bis das Projekt offiziell vorgestellt werden kann.
„Im Jahr 2025 veröffentlichten wir Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles am 30. September und LOGOS: The World of Final Fantasy XVI am 16. Dezember. Obwohl Spiel und Buch unterschiedliche Ansätze verfolgten, haben wir in beide unser Bestes gegeben, damit jeder, der sie in die Hand nimmt, auch nur ein bisschen denkt: ‚Spiele machen Spaß, nicht wahr?‘“
„Das nächste Projekt, an dem wir arbeiten, wird ebenfalls einen anderen Ansatz verfolgen. Wir arbeiten intensiv daran, euch ein neues Spielerlebnis zu bieten, also habt bitte noch etwas Geduld, bis wir es euch präsentieren können.“
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ein gutes Final Fantasy wäre ja mal wieder was. 🙄
Gibt ja Leute, die sagen, Expedition 33 sei das beste Final Fantasy seit Jahren xD
Die meisten FF Spieler fanden die letzten Teile von FF gut 🤔 (FF7 Rebirth, FF7 Remake, FF16, FF Tactics, FF14, sogar FF15 hat Fans).
Die meisten dieser Leute finden Final Fantasy gut weil sie es immer gut fanden… Nicht weil die Spiele in den letzten 20 Jahren besonders gut waren 😄
Ich Blick da keine Reihenfolge mehr was mein Interesse stark gemildert hat
Ein final Fantasy was mehr in die alte Richtung geht.runden basiert und nicht Action orientiert. Wenn final Fantasy 9 auch in die Richtung geht dann weiß ich auch nicht. Claire obscure hat gezeigt das es funktioniert
Bin mal gespannt, bitte mehr rundenbasierte Spiele.
Das gleiche habe ich auch gerade geschrieben 😄, hoffentlich mehr rundenbasierte Games, immer her damit 🤗.
Final Fantasy Farming Game 😄
Bin einmal gespannt, was für einen Impect Clair Obscure in den nächsten Jahren in der Spieleindustrie haben wird.
Paar mehr Rundenbasierte Spiele und unvorhersehbare Story Twist (wie in Plage Tale Requiem, in Clair Obscure, The Last of Us 2, Red Dead Redemption 2 usw), kann es gerne geben, immer her damit 🤗.
Auch für mich wird es eine neue Spielerfahrung mit dem vorbestellten Final Fantasy VII Remake Intergrade🤣🤣🤣
Ich warte bis alle Teil 7 Remakes auf der Xbox erschienen sind und spiel die dann.
Werde demnächst mit crisis core anfangen, nach sea of Stars. Das wäre dann man erstes FF. 😅
Vielleicht mal was ganz anderes als FF Kram.
Keine Ahnung wie sie die Bosskämpfe aus Teil 16 übertrumpfen wollen.
Das sind einfach die krassesten fights in der Spieleindustrie.
Und die epische Musik dazu, genial.
Bekomme grad wieder Bock drauf.
FF 17 kann kommen.