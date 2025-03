Final Fantasy XVI: Nur 500.000 Spiele in eineinhalb Jahren verkauft

Autor:, in / Final Fantasy XVI

Zum Start von Final Fantasy XVI lief alles nach Maß und man konnte von einem weiteren rekordbrechenden FF-Teil ausgehen, was die Verkaufszahlen angeht.

Am 22. Juni 2023 wurde Final Fantasy XVI exklusiv für PlayStation 5 veröffentlicht. In der ersten Woche wurden weltweit mehr als drei Millionen Exemplare verkauft.

Doch laut einem neuen Finanzbericht hat sich Final Fantasy XVI bis dato weltweit ~3,5 Millionen Mal verkauft, so der japanische Analyst Hideki Yasuda, der die Verkaufszahlen von Square Enix-Präsident Takashi Kiryu während der jüngsten Bilanzpressekonferenz des Unternehmens nannte. Somit konnte sich das Spiel gerade mal ~500.000 Mal über einen Zeitraum von mehr als eineinhalb Jahren verkaufen.

Im Vergleich dazu verkaufte sich der Vorgängertitel Final Fantasy XV (FFXV) in den ersten drei Tagen nach seiner Veröffentlichung im Jahr 2016 weltweit über fünf Millionen Mal und erreichte bis Mai 2022 insgesamt über zehn Millionen verkaufte Einheiten. Dieser Vergleich zeigt, dass FFXVI hinter den Verkaufserwartungen zurückbleibt.

Ein möglicher Faktor für die geringeren Verkaufszahlen von Final Fantasy XVI ist die Entscheidung, das Spiel exklusiv für die PlayStation 5 zu veröffentlichen, was die potenzielle Spielerbasis einschränkte. Im Gegensatz dazu war FFXV auf mehreren Plattformen verfügbar, darunter PlayStation 4, Xbox One und später auch PC, was zu einer größeren Reichweite führte.

Dazu gibt es immer noch Gerüchte, dass FFXVI für die Xbox veröffentlicht werden soll. Diese konnten sich bisher nicht bestätigen.