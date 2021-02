Final Fantasy XVI: Spiel ist Action-orientiert und will weniger erfahrene Spieler unterstützen

In einer Radiosendung hat der Produzent von Final Fantasy XVI einige Worte über das Rollenspiel verloren.

Produzent Naoki Yoshida sagte demnach, dass Final Fantasy XVI ein Action-orientiertes Spiel sei.

Das Entwicklerteam bemühe sich außerdem darum, auch Spieler, die weniger geübt im Umgang mit Actionspielen sind, zu unterstützen.

Weiterhin arbeite man noch hart an der Story des Rollenspiels.

Yoshida briefly discussed FF16 on a radio broadcast he was invited to primarily to discuss FF14.

He said that FF16 is "action-oriented" and that they're putting effort into supporting players who are less-skilled at action games — also that they're working hard on the story. https://t.co/G3C2jmm3Rr

— active time boop (@TonyGarsow) February 22, 2021