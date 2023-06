Final Fantasy XVI: Square Enix panisch wegen schwacher Vorbestellungen

Imran Khan berichtet, dass Square Enix „leicht panisch“ ist, weil die Final Fantasy XVI-Vorbestellungen unter denen von Final Fantasy XV liegen.

„Ich erwähne das, weil ich vor kurzem gehört habe, dass Square Enix wegen der Vorbestellungszahlen von Final Fantasy XVI leicht in Panik gerät, da diese hinter denen von FFXV zurückbleiben, selbst wenn man die geringere Anzahl von Startplattformen berücksichtigt.“

„Zugegeben, das sind Vorbestellungszahlen und die sind normalerweise nur nützlich, um die garantierten Verkäufe am ersten Tag zu messen (im Gegensatz zu den potenziellen Verkäufen am ersten Tag), also könnte die tatsächliche Zahl jeden umhauen. Aber bei den aktuellen Zahlen frage ich mich, ob sie die Leute daran erinnern wollen, dass es das nächste Kapitel der Final Fantasy VII-Remake-Trilogie gibt, und ihm mehr Marketingzeit geben wollen, als sie geplant hatten.“

„Die anfänglichen Verkaufszahlen von Remake waren recht gut, aber sie gingen schneller zurück, als Square Enix zu erwarten schien, daher kann ich mir vorstellen, dass sie wirklich wollen, dass sich Rebirth so gut wie möglich verkauft. Natürlich wollen sie das, aber ich kann mir vorstellen, dass sie wirklich auf einen Anstieg der Verkaufszahlen hoffen.“