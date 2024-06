Final Fantasy XVI: Xbox-Ankündigung in Kürze möglich

Final Fantasy XVI feiert einjähriges Jubiläum und die Entwickler haben dabei eine Nachricht an alle Fans hinterlassen. Dabei hießt es auch, dass man Final Fantasy XVI so vielen Spielern wie möglich Zugang zum Rollenspiel verschaffen möchte, was eine Xbox-Version in Aussicht stellt.

„Das einjährige Jubiläum seit der Veröffentlichung von FINAL FANTASY XVL ist bereits da. „Vielen Dank an alle, die das Spiel gespielt haben! Ich möchte euch allen im Namen des Teams meine Grüße aussprechen.“ „Inzwischen haben wir auch die DLC-Episoden Echoes of the Fallen und The Rising Tide veröffentlicht, und ich hoffe, dass jeder neben dem Hauptspiel Spaß damit hat. Das Team arbeitet derzeit hart an der PC-Version.“ „Wir möchten FINAL FANTASY XVI für so viele Menschen wie möglich spielbar machen, also halten Sie auch hier die Augen offen.“ „Vielen Dank, dass Sie FINAL FANTASY XVI weiterhin unterstützen!“ „Hiroshi Takai – FINAL FANTASY XVI-Hauptverantwortlicher“

Bereits im März wurde die Portierung von Final Fantasy XVI für Xbox bestätigt. Eine offizielle Ankündigung blieb aber bisher aus. Mit etwas Glück könnte es bei der Gamescom 2024 Neuigkeiten zu Final Fantasy XVI geben.