Final Fantasy XVII: Square Enix deutet Entwicklung des nächsten Hauptteils an

Bei Square Enix könnte der nächste große Hauptteil der Final-Fantasy-Reihe bereits Gestalt annehmen. Während des Final Fantasy XIV Fan Festival 2026 in Berlin sorgte ein Wortwechsel zwischen Naoki Yoshida und Naoki Hamaguchi für neue Spekulationen über Final Fantasy XVII.
Yoshida, vielen Spielern besser als Yoshi-P bekannt, griff auf der Bühne Kommentare von Fans auf, die sich Hamaguchi als Director des nächsten Final-Fantasy-Hauptteils wünschen.
Sinngemäß erklärte Yoshida, es sei wohl eines der größten Komplimente für Hamaguchi, dass sich zahlreiche Fans wünschen würden, er möge Final Fantasy XVII entwickeln. Gleichzeitig fügte er hinzu, Hamaguchi müsse darauf natürlich nicht antworten.
Als Hamaguchi daraufhin mit einer Antwort ansetzen wollte, unterbrach Yoshida ihn scherzhaft und machte deutlich, dass er besser nichts verraten sollte.
Gerade diese Reaktion sorgt nun für Aufmerksamkeit. Eine offizielle Ankündigung von Final Fantasy XVII ist das ausdrücklich nicht. Ebenso wenig wurde bestätigt, dass Hamaguchi tatsächlich die Leitung des Projekts übernommen hat.
Der Austausch lässt allerdings zumindest Raum für die Vermutung, dass hinter den Kulissen bereits konkrete Planungen für den nächsten nummerierten Final-Fantasy-Titel laufen könnten.
Hamaguchi verfügt über umfangreiche Erfahrung mit der Rollenspielserie und war zuletzt unter anderem als Director von Final Fantasy VII Rebirth tätig.
Bis Square Enix ein mögliches Final Fantasy XVII offiziell ankündigt, sollte die Personalie Hamaguchi daher als Spekulation behandelt werden. Der ungewöhnliche Wortwechsel dürfte die Diskussion über die Zukunft der Reihe dennoch weiter anheizen.
Was meint ihr? Würdet ihr Naoki Hamaguchi gerne als Director von Final Fantasy XVII sehen?
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da ist doch schon lange nichts mehr vom Glanz alter Zeiten übrig. Nichts worauf man hinfiebern müsste.
Vielleicht ist da noch Hoffnung das auf Grund des erfolgreichen Clair Obscur sie sich wieder auf TBS Gameplay besinnen.
Teil 7 Remake 1 fand ich super, besser als die Vorgänger, aber nicht besser als Teil 15, der war meiner Meinung nach der Beste, 10 und 13 auch, alle anderen nur durchschnitt, die Alten furchtbar. Nr. 7 Remake 2 finde ich bis jetzt nicht so gut, die Welt ist zu offen und die Story kommt auch nicht so richtig in Fahrt, eher eine PS typische Walking Sim mit einem ultra nervigen Charakter, diesem Shinra CyborgJungen, bin aber auch erst beim Reaktor der Pilzstadt, vielleicht wirds doch noch besser.
Eher nicht 😉
Ich geb dir eigentlich mit allem Recht, wobei ich auch Yuffie zu übertrieben dargestellt finde und gerade ab der Überfahrt zur Gold Coast verliert sich das Spiel in Klaumauk; was angesichts der durchaus ersten Thematik ab und an ein wenig zu viel wird.
Die Open World finde ich nicht so schlecht, aber es wird halt zu viel an Nebenaufgaben gemacht, die teils von der Story und dem Spiel etwas viel ablenken. Man muss sie nicht machen, klar, aber irgendwie möchte man ja schon das ganze Spielerlebnis haben 🙂
Eine der besten Spielereihen überhaupt.
Würd ich immer nehmen.
Dieses Jahr noch Resonance, nächstes das Finale der Remake Trilogie und danach Teil 17.
Hammer !
Ich würde mir auch ein rundenbasiertes Final Fantasy 17 wünschen, eine Rückbesinnung hin zu früher, ein weiteres Echtzeit Action orientiertes Spiel wäre doch eher langweilig.
Mir hat FF16 zwar gefallen, aber nicht als FF, sondern als eigenständiges Spiel. Ich wünsche mir von FF17 ein modernes Rundenbasiertes Kampfsystem ala E33 und mal wieder mehr Mut zu einer klassischen Story.
hatte mit Teil 15 meinen Spaß.
Den Nachfolger muss ich noch spielen.
Da fällt mir ein, ich müsste Teil 16 mal weiter zocken
Wahnsinn wie viele Teile es da schon gibt 😅