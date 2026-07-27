Final Fantasy XVII: Square Enix deutet Entwicklung des nächsten Hauptteils an

Arbeitet Square Enix bereits an Final Fantasy XVII? Ein auffälliger Wortwechsel zwischen Naoki Yoshida und Naoki Hamaguchi lässt die Fans aufhorchen.

Bei Square Enix könnte der nächste große Hauptteil der Final-Fantasy-Reihe bereits Gestalt annehmen. Während des Final Fantasy XIV Fan Festival 2026 in Berlin sorgte ein Wortwechsel zwischen Naoki Yoshida und Naoki Hamaguchi für neue Spekulationen über Final Fantasy XVII.

Yoshida, vielen Spielern besser als Yoshi-P bekannt, griff auf der Bühne Kommentare von Fans auf, die sich Hamaguchi als Director des nächsten Final-Fantasy-Hauptteils wünschen.

Sinngemäß erklärte Yoshida, es sei wohl eines der größten Komplimente für Hamaguchi, dass sich zahlreiche Fans wünschen würden, er möge Final Fantasy XVII entwickeln. Gleichzeitig fügte er hinzu, Hamaguchi müsse darauf natürlich nicht antworten.

Als Hamaguchi daraufhin mit einer Antwort ansetzen wollte, unterbrach Yoshida ihn scherzhaft und machte deutlich, dass er besser nichts verraten sollte.

Gerade diese Reaktion sorgt nun für Aufmerksamkeit. Eine offizielle Ankündigung von Final Fantasy XVII ist das ausdrücklich nicht. Ebenso wenig wurde bestätigt, dass Hamaguchi tatsächlich die Leitung des Projekts übernommen hat.

Der Austausch lässt allerdings zumindest Raum für die Vermutung, dass hinter den Kulissen bereits konkrete Planungen für den nächsten nummerierten Final-Fantasy-Titel laufen könnten.

Hamaguchi verfügt über umfangreiche Erfahrung mit der Rollenspielserie und war zuletzt unter anderem als Director von Final Fantasy VII Rebirth tätig.

Bis Square Enix ein mögliches Final Fantasy XVII offiziell ankündigt, sollte die Personalie Hamaguchi daher als Spekulation behandelt werden. Der ungewöhnliche Wortwechsel dürfte die Diskussion über die Zukunft der Reihe dennoch weiter anheizen.

Was meint ihr? Würdet ihr Naoki Hamaguchi gerne als Director von Final Fantasy XVII sehen?